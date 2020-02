"Ano, k zubaři chodívám co půl roku. Poslední dobou to není jen o prohlídkách, ale i opravě chrupu. Ten můj je teď, řekněme, v procesu renovace. Rozhodně považují péči o zuby za důležitou."

Sára Grossmannová







"Kdybych nechodila k zubaři, asi bych o zuby přišla a vypadal jako bezdomovkyně… Chodívám na preventivky co půl roku. Vyplatí se věnovat zubům pozornost a nemusí pak bolet!"

Chodíváte pravidelně na stomatologické prohlídky? A pokud ano, jak často?

Alena Calábková







"Já mám svého zubaře prakticky od narození, pořád toho jednoho samého doktora. Už jsem zvyklá a samozřejmě na preventivky chodím. Za plombování zubů si ale musím něco zaplatit."

Emma Kočířová







"Já to beru jako součást života, přece nechci mít zkažené, vypadané zuby! Nejsem celou dobu u jednoho zubaře, jsem ráda, že svého mám. Nechtěla bych zůstat bez pomoci, kdyby bylo třeba."

Roman Mifek







"Před patnácti lety jsem se stěhoval do Ostravy. S tím souvisela změna stomatologa, se začátku jsem nemohl na žádného narazit. Až mi manželka zařídila příjetí u své doktorky, která se o nás stará."

Richard Nezval







"Nemám! Pochopitelně péči o svůj chrup nezanedbávám, ale má zubařka odešla na mateřskou. Tak si hledám nového doktora a není to lehké. Až mne někde vezmou, bude to třetí zubař za tři roky."

OPAVSKO



Lukáš Chmela







"Své zubaře navštěvuji samozřejmě při nějakých bolestech, na kontroly jinak chodím dvakrát za rok."





Petra Švecová







"K zubaři chodím přibližně jednou za rok, na pravidelné kontroly chodím nepravidelně."

Viktor Cvek







"Já osobně navštěvuji svého zubaře dle potřeby, minimálně však dvakrát za rok. Pravidelné kontroly tedy absolvuji."

Bronislava Chřibková







"Svého zubaře navštěvuji kvůli prevenci samozřejmě pravidelně, uvědomuji si, že kontroly jsou důležité. Chodím na ně dvakrát ročně."

Petr Badaj







"Svého zubaře doktora Zhura navštěvuji u nás v Hradci s celou svou rodinou dvakrát ročně. Samozřejmě pravidelné kontroly jsou součástí našeho života."

KARVINSKO

Lucie Handzlová







"Zubaře se prostě bojím, takže i když vím, že je to špatně, jdu k zubaři až když mě něco opravdu bolí."

Karolína Hanzelková







"Svého zubaře navštěvuji pravidelně co půl roku, ovšem, že když nastanou komplikace, je potřeba chodit i častěji."

Eliška Koběrská







"Ke svému zubaři chodím pravidelně. Bohužel má tolik pacientů, že mají vždy nejbližší volný termín objednání na rok dopředu. Já mám celkem problematické zuby, takže se tam mimo objednaný termín na preventivku objevím ještě tak minimálně třikrát ročně mezi akutními pacienty."

Lucie Kremer







"Momentálně jsem tam už asi 5 let nebyla, protože mě zuby nijak nebolely a asi jsem byla líná se objednat. Ale vzhledem k tomu, že se nám narodila dcerka, tak chci i s ní začít chodit pravidelně . Manžel nebyl u zubaře asi už 9 let, protože ho prý nic nebolí, tak nemá potřebu tam chodit. Spíše se ale zubaře bojí, půjde asi až to bude akutní."

Luboš Knybel





"Poté, co jsem se přestěhoval z Jižní Moravy zpět k nám, jsem měl problém vůbec nějakého zubaře sehnat. Povedlo se po známosti až po více než roce. Chodím co půl roku na preventivní prohlídky."

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Jana Čižmárová







"Navštěvuji svého zubaře jednou ročně, tato frekvence je pro mě i pro mého zubaře dostačující. Nechám vždy vyšetřit i své děti."

Waldemar Burkacki







"K zubaři chodím dvakrát ročně, chodím pravidelně, abych neztratil svou výbornou zubařku."

Pavlína Vojtěchová







"Po přestěhování jsem měla štěstí a našla novou skvělou zubařku, kontroluje pečlivě a doporučuje mi i návštěvu dentální hygieny."

Radomíra Plitková







"Navštěvuji zubaře v Paskově co půl roku, je pečlivý, příjemné prostředí, jsem velice spokojená."



Zdeňka Kanalošová







"Aktuálně chodím na kontroly co 14 dní, prodělávám léčbu zubů. Jinak chodím pravidelně co půl roku."



Lucie Czerná







"Chodím pravidelně jednou za půl roku, dostáváme od našeho zubaře v Třanovicích do schránky pozvánku i s obrázkem a tomu se nedá odolat."

NOVOJIČÍNSKO

Lukáš Černoch





"Chodím na pravidelné kontroly. Vždy dvakrát do roka. Častěji chodím pouze, když se vyskytne nějaký problém."

Tomáš Rajnoch







"Když vím, že jít nemusím, tak mě to k zubaři dobrovolně netáhne. Zubař je pro noční můra, která mi stačí jednou za čas. Nicméně chodím k němu jednou za rok nebo individuálně, když vím, že mám problém."

Bára Staňková





"Musím zaklepat, že se zuby nemám problém, takže u zubaře netrávím moc času. Ale chodívám na prohlídky dvakrát do roka, což mi přijde dostačující. Zrovna nedávno jsem ho navštívila a bylo všechno v pořádku."

Michal Šupa







"Ano chodím k němu co 6 měsíců na pravidelné kontroly."

Veronika Lušovská







"Zubař je pro mě nutné zlo. Chodím tam, co nejméně to jde, snažím se jednou ročně. Ale pokud nemusím, tak jdu jednou za dva roky."

BRUNTÁLSKO A KRNOVSKO

Ilona Vrbová







"Vychovávám tři děti, ve Vrbně pod Pradědem jsou dva zubaři, ale ani jeden z nich nebere nové pacienty. S celou rodinou dojíždíme do Zlatých Hor, jak na akutní stavy, tak na preventivní prohlídky."

Tereza Hradilová





"Zubaře mám naštěstí v Karlovicích, jsem ráda, že s rodinou nemusíme nikam jezdit."

Eva Pijáková





"Zubního lékaře máme až v Jeseníku, jezdíme tam, když nás bolí zuby i na kontrolu. Dříve jsme měli zubařku ve Vrbně pod Pradědem, ale poté co skončila, jsme na Bruntálsku nemohli žádného zubaře sehnat. Zubařka v Jeseníku vzala celou naši rodinu."

Hrnčiar Daniel







"K zubařovi nechodím, zuby si trhám sám. Je to „bordel“, zubaři v okolí neberou a není ke komu chodit. A než někam dojedu, tak víc prodělám, než vydělám. Pohotovosti v okolí zrušili a musí se jezdit až do Opavy nebo Olomouce."

Jitka Výmolová





"K zubařce jezdíme do Štenberku na pravidelné kontroly i v akutních případech. Jezdíme tam cíleně, protože se zubařskou péčí na Bruntálsku jsme nebyli spokojeni."