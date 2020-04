Deníku je znám případ sázejícího z Ostravy, kterému před několika týdny prokazatelně výherní tiket označilo hned několik terminálů jako nevýherní.

Muž (54 let) nejprve doma provedl kontrolu prostřednictvím mobilního telefonu, do kterého si nahrál aplikaci Sazky. Ta dokáže z kódu tiketu přečíst a vyhodnotit vsazená čísla. Ukázalo se, že vyhrál. Zamířil do trafiky v centru Ostravy, kde jej však čekal šok. Z terminálu se ozval onen nepříjemný tón, po němž následovalo oznámení obsluhy, že nevyhrál.

„Říkal jsem si, že jsem možná vytáhl špatný tiket, v peněžence jsme jich měl několik. Požádal jsem o vrácení tiketu a venku ho znovu zkontroloval přes mobilní aplikaci. Opět se objevil nápis, že jsem vyhrál,“ řekl muž.

Vrátil se do trafiky a nechal si tiket znovu „projet“. I tentokrát ale následovalo pípnutí. Žena za pultem na argument o potvrzení výhry přes mobilní aplikaci reagovala pokrčením ramen s tím, že hlavní je to, co oznámí terminál. Sázejícímu vzápětí kromě tiketu předala na vyžádání i lístek z terminálu, na němž stálo, že tiket nevyhrál. Dotyčný navštívil i další dvě trafiky. Výsledek byl všude stejný.

LIDSKÝ FAKTOR

Deník požádal o vyjádření společnost Sazka, které situaci detailně popsal. Poskytl rovněž veškeré údaje o koupi tiketu, pořízeného na čerpací stanici, i další podrobnosti, včetně ofoceného tiketu, za který sázející zaplatil 220 korun. Jak se ukázalo, při podávání tiketu pochybila obsluha terminálu. To ale Sazku nezbavuje povinnosti výhru vyplatit.

„V tomto konkrétním případě došlo k selhání lidského faktoru na prodejním místě,“ uvedl Petr Týbl ze společnosti Sazka a dodal: „Prověřením v naší centrální databázi systému bylo zjištěno, že uvedená sázka na loterii Sportka nebyla v důsledku jednání obsluhy uzavřena. S největší pravděpodobností došlo ke zrušení sázky po zákazníkově odchodu z čerpací stanice. Z uvedeného důvodu proto terminál vyhodnotil sázku jako nevýherní.“

Podobné případy jsou podle zástupců Sazky výjimečné, občas k nim ale dochází. „Jedná se o jednotky případů, ve kterých je příčinou chyba obsluhy,“ potvrdil Týbl.

Majitel (ne)výherního tiketu má šanci výhru získat.

„Pokud by se skutečně prokázala chyba na straně obsluhy, tak by Sazka zákazníkovi výhru vyplatila a následně ji vymáhala po provozovateli prodejního místa,“ uzavřel Týbl. V tomto konkrétním případě šlo o „pouhých“ padesát korun za uhodnuté poslední číslo šestičíslí. Teoreticky by se ale mohlo stát, že někdo v podobné situaci vyhraje velkou částku. A pokud se bude spoléhat jen na kontrolu přes terminál, tiket zahodí a nikdy se nedozví, že byl třeba milionář…