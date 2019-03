Lidé zahlédli medvěda v lokalitě Tošenovské, kde stojí několik domků a chat, spatřen byl také nad budovou Lesní správy.

Pracovníci z polského Tatranského národního parku už v Beskydech nainstalovali dvě odchytové klece na medvěda, jeden z beskydských medvědů možná dostane telemetrický obojek. Ochránci přírody chtějí totiž zjistit, jak se zvíře v krajině pohybuje a jaké má zvyky.

„Jednou z možností je, že se potenciálně rizikový medvěd ze Vsetínska přemístil do Moravskoslezských Beskyd. Oslovili jsme proto polský medvědí zásahový tým z Tatranského národního parku, který má dlouholeté zkušenosti s telemetrickým monitoringem medvědů, aby nám pomohl se sledováním medvěda, se kterým se lidé opakovaně setkávají, pomocí GPS telemetrického obojku. V případě, že by se medvěd na jaře začal pohybovat v okolí vesnic, mohli bychom včas varovat místní obyvatele kvůli lepšímu zabezpečení hospodářských zvířat," uvedl Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA Olomouc, které se monitoringem šelem v Beskydech dlouhodobě zabývá.

Státní ochrana přírody bude medvěda – pokud se odchyt podaří – sledovat. „Věříme, že se s příchodem jara, kdy bude mít dostatek potravy, odebere do lesů, kde bude mít potřebný klid,“ řekl František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Obecní úřad v Krásné plánuje kvůli výskytu medvěda besedu pro občany, na které budou přítomni i pracovníci CHKO Beskydy. Na facebookovém profilu obce už visí doporučení, jak se případně chovat při setkání se medvědem.

K TÉMATU

Medvěda v Beskydech zachycuje i následující video:

Záběry zveřejnil před několika dny na Facebooku uživatel O. Krobot, který k němu dodatečně připsal komentář níže:

"Ahoj. jelikoz se mi omylem podarilo toto video pustit jako verejne, vyjadruji se tedy verejne. A to na stovky osobních zprav, ktere jsem dostal. Nejsem uplne zvykly dostavat zpravy o tom, ze si zaslouzim kulku ho hlavy a podobne…Záznam byl pořízen v patek po 16 hodine pred parkovistem u Papezova smer Visalaje. Medved uz bezel po ceste, kdyz jsem si ho vsiml. Nijak zvlast jsem nepremyslel nad tim, jestli medveda natacenim stresuju nebo rusim. Prostě jsem to udělal. Zaznam trval necelou minutu, pak jsme jeli dal. Záznam byl ukoncen, jelikoz jsem si ve zpetnem zrdcatku vsiml prijizdejiciho autobusu. Ne, nezautocil na nas. Opravdu netusim odkud a kam medved sel, jestli to byl samec nebo samice, jak byl stary nebo velky. Strach jsem zadny necitil, ani jsem necitil to, ze ohrozuju svou rodinu. Opravdu jsem si neuvedomil, jakou silu ma verejny prostor a nechtel jsem spustit hon na to nebohe zvire. Ohledně zveřejnění ve zprávách se slušně zeptali TV Prima a Události v regionech. Zverejneni na CT Udalosti se mnou nikdo nekonzultoval. Zádny honorář jsem nedostal, ani mne neco podobneho nenapadlo. Vice nebudu věc komentovat. Hezký vecer všem"