Stane se deklarace podepsaná mezi Úřadem práce ČR a Českou biskupskou konferencí jen nic neřešícím popsaným papírem? Zatím to vypadá, že ano… Alespoň v našem regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Divíšek Martin

Pomůže církev státu snížit počet dlouhodobě nezaměstnaných na úřadech práce? V současnosti jde spíše o zbožné přání než realitu.

V minulém týdnu podepsala ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková spolu s Českou biskupskou konfederací, zastoupenou kardinálem Dominikem Dukou, deklaraci, v níž se předběžně dohodli, že budou spolupracovat na vytváření pracovních míst pro takzvané rizikové skupiny uchazečů. Jde o mladé lidi do 30 let a také nezaměstnané nad padesát let, dále dlouhodobě nezaměstnané s nízkou kvalifikací nebo lidi, kteří se ocitli v mimořádně tíživé situaci. Církev by na tato zřízená pracovní místa mohla získat i částečné náklady na mzdu po dobu jednoho roku.

Předčasné

Jaká je však realita a nebude deklarace jen další čárkou ve výkazu státu s kolonkou jak na nezaměstnanost? „O podpisu deklarace víme, připravovali jsme v této souvislosti informace pro tiskové středisko České biskupské konference. Otázky na vznik pracovních míst jsou ale předčasné, protože k majetkovému narovnání mezi státem a církvemi nedošlo," říká Pavel Siuda, tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského.

Zřejmě právě v souvislosti s rozsáhlými restitucemi církevního majetku si úřad práce slibuje vytváření až stovek pracovních míst. V Diecézi ostravsko-opavské, která zahrnuje i regiony, kde se práce hledá velmi těžce, jako Jesenicko, Bruntálsko či Karvinsko, to ale tak „horké" nevidí. Se zaměstnáváním lidí na takzvaných veřejně prospěšných pracích mají mizivé zkušenosti a zatím ani žádné potřeby.

Naposledy takto zaměstnali ve farnostech lidi bez práce v roce 2011, šlo maximálně o jednoho až dva ročně. Navíc naplnění restitucí církevního majetku se zpožďuje a nyní se znovu začíná diskutovat o tom, zda a kolik církvím vyplatit ve formě finančních náhrad za majetek, který navrácen nebude.

Převzetí majetku

„Biskupství ostravsko-opavské má v současné době uzavřené dohody o vydání na zhruba 3,5 procent z celkového množství požadovaného majetku. Na základě těchto uzavřených dohod probíhá proces přebírání majetku. K fyzickému převzetí došlo zatím jen u několika desítek hektarů polí a lesa," vysvětlil Siuda.

A právě z důvodu, že nevědí, jak se bude dále vyvíjet otázka majetkového vyrovnání, nemají ani časový výhled pro realizaci nových projektů. „Nemůžeme momentálně specifikovat ani případné potřeby vzniku jiných společensky účelných pracovních míst," říká Siuda. Jak doplnil, v současnosti se soustředí spíše na výběrová řízení vedoucích pracovníků. „Uchazeči o tyto posty se většinou, s ohledem na požadované zkušenosti, kvality a vzdělání, nerekrutují z řad uchazečů o zaměstnání."