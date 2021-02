Město původně chátrající a léta uzavřený hotel Centrum koupilo s plánem na rozsáhlou rekonstrukci a vybudování startovacích bytů pro mladé a nízkonákladových pro seniory, cena rekonstrukce by však o desítky milionů přesáhla částku nutnou na demolici a postavení nových bytových domů na uvolněném pozemku.

Město Frýdek-Místek vydražilo bývalý hotel Centrum v dražbě za 41 milionů korun. Chtělo tím zabránit prodeji někomu, kdo by zde rozšiřoval byznys s chudobou a vytvořil ubytovnu.

Vznikly tři studie, které měly přinést nejekonomičtější a nejefektivnější možnosti, co s bývalým a chátrajícím hotelem, který je už léta zavřený, dále. Varianty počítaly s kompletní rekonstrukcí, demolicí objektů a výstavbou nových bytových domů nebo kombinací obou variant.

Studie přitom dala poměrně jednoznačnou odpověď. Kompletní rekonstrukce by byla dražší než demolice a výstavba nových domů.

Autoři studie vypočítali cenu oprav na téměř půl miliardy korun. „Je také téměř jisté, že by v rámci rekonstrukce město nedosáhlo na dotace, které jsou vypsány jen na novostavby,“ řekl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Navíc stavební úpravy by byly složité i kvůli vnitřní hotelové dispozici. Byty jsou orientovány buď na severní nebo na jižní stranu, spojují je navíc poměrně dlouhé a úzké chodby. Nízké jsou i stropy. Problémem by bylo i řešení akustiky dělících konstrukcí, aby sousedé neslyšeli vše, co se děje za zdí. Objekt nemá ani balkony či lodžie.

„Počítali jsme s tím, že rekonstrukce nebude snadná. Naším hlavním cílem bylo, aby neskončil v neznámých rukou nebo jako ubytovna pro chudé. Navíc jsme získali lukrativní prostor téměř v centru města, který navazuje na rekreační pás podél řeky Ostravice,“ popsal Pobucký. Jen pozemky podle něj mají cenu kolem 16 milionů korun.

Jako nejvýhodnější varianta se tak podle studie architekty Dity Novákové jeví demolice hotelu a výstavba pěti nových bytových domů. To by podle ní vyšlo kompletně na asi 400 milionů korun.

„Byty by byly prostornější, i s balkony a optimální orientací k světovým stranám. Do částky by se navíc vešlo i vybudování podzemních garáží se zhruba 70 parkovacími místy.

„Také s ohledem na to, že zde počítáme s byty pro seniory a startovacími byty pro mladé rodiny s dětmi, jeví se varianta vybudování jednotlivých obytných domů příznivěji než společné bydlení v jednom vysokém objektu,“ poznamenal náměstek primátora pro sociální oblast Marcel Sikora.

Velkou roli podle primátora Pobuckého hraje i možnost získání dotace, nejen na demolici, ale také na pořízení novostaveb. „Výhodou by bylo i to, že domy by se mohly stavět postupně po etapách, takže by finanční zatížení města nebylo skokové,“ dodal Pobucký.

Nyní se zpracovává druhá fáze studie proveditelnosti, poté přijde na řadu třetí fáze investičního záměru. Ta se stane podkladem pro projektovou dokumentaci územního a stavebního řízení a dokumentaci pro provádění staveb. Poté by už se mohlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celý proces by podle odhadů mohl trvat až dva roky. Pak by se mohlo začít stavět.

S postupem a jednotlivými návrhy jsou také průběžně seznamováni zastupitelé Frýdku-Místku.

Hotel Centrum

Hotel ze sedmdesátých let minulého století doplatil na divoká devadesátá léta a privatizaci. První porevoluční majitel jej měl koupit za devadesát milionů korun a prokázat falešné údaje o tom, že peníze vlastní. Peníze však neměl, část hotelu splatil z půjčky od banky, té však neplatil a objekt zase skončil v dražbě. Ani nový majitel však nebyl úspěšný a o hotel nakonec soudním rozhodnutím přišel. Poslední léta je zavřený a chátrá.