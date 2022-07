Po dvou letech pauzy se od 13. do 16. července 2022 bude konat další ročník Colours of Ostrava. Co pro vás vůbec znamenalo, že jste museli zastavit dobře rozjetý vlak a dvakrát zrušit tento tradiční a oblíbený festival? Znamenalo to pro nás nesmírně mnoho, protože jsme téměř zcela ztratili naši základnu jistoty a dostali jsme se i do velkých finančních potíží. Navíc jsme byli asi jediní v České republice, komu byl v létě 2020 ukončen festival v polovině – tehdy to bylo divoké zrušení z minuty na minutu. To pro nás byl obrovský zásah. Slízli jsme si to za celou republiku. To byl první knock out, který jsme dostali.

Co byl další zásah, se kterým jste se museli vypořádat?

To, že se festival nemohl konat ani další rok, v létě 2021. Možná jsme mohli udělat menší festiválek jen s českými kapelami, ale to by nebyl Colours, byla by to úplně jiná akce. Takže to pro nás byl druhý ztracený rok. Udělali jsme aspoň velmi úspěšný Festival v ulicích, který nějak zázračně prošel. Ale klasický Colours of Ostrava jsme i loni museli pohřbít a přitom udržet z domluveného programu vše co šlo tak, abychom ho mohli udělat letos.

Pro pořadatele festivalů to bylo strašně náročné období, nejistota, finanční komplikace. Letošní ročník navíc navštíví většinou lidé, kteří už koupili vstupenky na ty předchozí zrušené ročníky. Jak to ovlivňuje přípravy a chod celého vašeho týmu?

Je to velmi náročné, celý ekonomický systém je ve znamení velkých ztrát. I ten letošní ročník je složitý, když si uvědomíte, že do konce března tady pořád byly opatření proti covidu a my jsme tak nemohli vědět, zda festival letos konečně bude. Tím pádem vyčkávali i naši partneři a my jsme pak všechno museli znovu rozjet v nejrychlejším sprintu, jaký je možné si představit. Problém je navíc to, že polovina profesí v naši branži přestala existovat, a tak chybí pracovní síly napříč Evropou. Chybí odborníci na zvuk, světla, stavěči scén, lidé na výškové práce a další speciální profese. Když byly festivaly a koncerty zrušené, tak si našli práci jinde a mnoho z nich už se nevrátila.

Je náročnější pořádat festival i kvůli rostoucím cenám energií, pohonných hmot, ale i jídla a pití?

Určitě – náklady nám vzrostly zhruba o 50 procent, a to jsem ještě při zemi. Po dvou těžkých letech jsme ale šťastni, že se Colours může konečně konat. Pozitivní je i to, že nám aspoň kapely zůstaly v původních dohodnutých cenách, takže s nimi neseme tu tíhu společně. Proto moc prosíme, aby lidé přišli, aby nás fanoušci podrželi a přijeli si festival užít, protože to bude stát za to. To jediné nám zase vlije krev do žil, když si lidé přijdou užít si svůj festival a nabít se pozitivní energií fenoménu Colours of Ostrava.

Vstupenky jsou stále v prodeji?

Ano, jsou a chtěla bych říct, že už nikdy nebudou tak levné vstupenky, jako letos, protože máme opravdu ceny jako před covidem. Proto není důvod váhat a šetřit – je třeba koupit si lístky a přijít si užít ty emoce a pozitivní energii. Čekáme návštěvníky do poslední chvíle, k dispozici jsou i jednodenní vstupenky. Takže opravdu neváhejte a přijďte! Máme nachystán skvělý program a k němu i řadu překvapení.

Na co se tedy návštěvníci mohou těšit?

Zahájení Colours bude s Cirkem La Putyka na hlavní scéně. Festival je celkově skvěle obsazen, nechci prozrazovat další překvapení, tak spíš přiblížím některé hlavní taháky. Hned ve středu večer vystoupí Twenty One Pilots – obrovská hvězda, která udělá fantastickou a energickou show plnou emocí. Tohle je kapela z první ligy, stejně jako The Killers, kteří vystoupí ve čtvrtek. Teď měli koncert v Londýně a bylo na něm 150 tisíc lidí, takže je to rovněž velká hvězda současné americké rockové scény. Ve čtvrtek si lidé určitě užijí také velmi taneční kapelu Franz Ferdinad. Pak bych ještě zdůraznila zpěvačku LP, která se představí v pátek, a v sobotu show Martina Garrixe, který bude zakončovat festival. Ale mezitím je spousta kapel, které mohou překvapit a získat si posluchače. Colours je festival o objevování a neexistují tam slabé kapely. Všechny interprety vybíráme z toho, co jsme osobně viděli a slyšeli po celém světě. Není to tedy výběr podle youtube nebo podle tabulek, jsou v tom naše zážitky a emoce.

Souběžně s Colours poběží i diskusní festival Meltingpot…

Meltingpot se rozrůstá, už je z něj druhá noha Colours. Budeme mít připraveno osm scén, na kterých se představí více než dvě stě spíkrů z celého světa. Každá scéna bude mít jiné zamření – jedna bude třeba o józe a meditacích, další o lidech, kteří něco výrazného změnili ve svém životě, další scéna je se známými spisovateli… Přijede třeba David Michie – autor bestselleru Dalajlámova Kočka. Nebo „ledový muž“ Wim Hof, který je pro mnohé ikonou zdravého životního stylu a příkladem dokonalé kontroly nad vlastním tělem.

Colours a vy je spojení, které funguje zhruba dvě desítky let. Pořád máte tu chuť a energii tento festival posouvat dál?

Samozřejmě. Už teď připravujme další ročník a strašně se na to těšíme. Konečně zase začneme chystat festival úplně od začátku. Doufám, že se ta důvěra ve festivaly mezi lidmi znovu nastartuje a že to budeme moci připravovat v klidu. Moje nadšení tam tedy musí být pořád, bez toho by to nešlo. Jsem hudební šílenec, a to se nemůže změnit!