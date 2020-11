„Pomalu dochází k brzdění epidemie. Stále je v našem kraji nejvíce pozitivních, ale pořád je to tím, že nejvíce testujeme, a to i o víkendu,“ řekl Ivo Vondrák, podle něhož se v našem kraji provede asi čtvrtina všech testů v zemi a je u nás také nejkratší čekací doba na výsledky testů trasovaných lidí.

Za poslední dny však došlo k nárůstu počtu úmrtí na číslo 93, což je dáno vyššími počty vážně nakažených v uplynulé době. I proto hejtman vyzval veřejnost, aby zůstala obezřetná. Navzdory polevující síle epidemie je v poslední fázi budování velkokapacitního odběrového místa v Ostravě-Vítkovicích.

Výzva z FNO: muži, darujte plazmu!

Fakultní nemocnice Ostrava hledá muže ve věku od 18 do 50 let, kteří před zhruba měsícem prodělali covid a byli by ochotni poskytnout krevní plazmu pro rekonvalescenci těžce nakažených pacientů. Podle ředitele FNO Jiřího Havrlanta je jí nedostatek a každý dárce pomůže.

„Společnost Premedic dostala jako jedna ze tří firem povolení od krajské hygienické stanice a od středy začne s odběry,“ avizoval hejtman s tím, že tři linky v odběrovém místě budou vyčleněny pro auta a jedna pro pěší.

Snižuje se však počet hospitalizovaných pacientů i počet převozů. Volné kapacity jsou v bílovecké nemocnici i v petřvaldském domově Březiny, nevyužity zatím zůstávají kapacity na vysokoškolských kolejích VŠB-TUO.

Známy už jsou také výsledky hromadného testování v domovech seniorů a sociálních zařízeních v kraji, kde z asi 7300 klientů je nakažených 4,4 procenta, u zaměstnanců, kterých je otestována asi polovina, jsou to tři procenta.

V těchto zařízeních nyní s péčí vypomáhá na devadesát dobrovolníků a do nemocnic v kraji nastoupí také čtyřicet vojáků speciálně vyškolených na první pomoc.