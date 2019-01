Na čtyři roky do vězení poslal Okresní soud v Karviné sedmdesátiletého Rostislava Šafratu z Bohumína. Uznal jej vinným z toho, že fotil a natáčel nezletilé dívky, nejen oblečené, ale i nahé, navíc na video dokumentoval také sexuální styk s nimi. Fotky i videa si dokumentoval pro vlastní potřebu. Materiály policisté po jeho zatčení zajistili.

Šafrata byl dlouholetým šéfem cyklistického oddílu v Bohumíně a jednu dobu také městským pošťákem. A mimo jiné při rozvážení pošty se v lokalitách, kde v Bohumíně žije převážně romské obyvatelstvo, seznámil s dívkami, které zval k sobě do bytu, nabízel jim, že jim udělá portrétní snímky, později také erotické, až se vše zvrhlo ve fotografování a natáčení sexuálních scén více dívek dohromady i soulože s nimi. Dokonce i skrytou kamerou. Nevynechal ani detaily intimních partií.

„Dívky k němu do bytu chodily dobrovolně, jelikož si mohly vzájemně popovídat, on je hostil, později fotografoval a natáčel za úplatu v řádu stokorun, popřípadě kartony cigaret. Jedna z dívek si od něj za dobu, co se znali, napůjčovala několik desítek tisíc korun a dluh mu pak splácela sexem, o čemž si odsouzený vedl detailní evidenci,“ řekla v odůvodnění rozsudku soudkyně.

Problém byl v tom, že mnohé dívky byly v té době nezletilé, což odsouzený podle soudu musel vědět. K části obvinění se doznal. Soud jej uznal vinným z pohlavního zneužívání, svádění k pohlavnímu styku, zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroby a nakládání s dětskou pornografií, ohrožování mravní východy dětí a znásilnění.

Šafrata, který byl od svého zatčení loni v červnu až dosud ve vazbě, se hned po vynesení rozsudku vzdal práva na odvolání, stejně tak státní zástupkyně. Rozsudek je tedy pravomocný.