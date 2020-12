Například v cukrárně Jařabová, která má svou prodejnu v Opavě a v Kravařích, si ještě lze cukroví objednat. „Prodáváme jej ale i na volno, zákazníci tedy mohou přijít a dokoupit si ho. Třeba když ho děti v předstihu sní,“ vysvětluje s úsměvem majitelka cukrárny Ludmila Jařabová.

V tomto volném prodeji se nachází ten základní sortiment cukroví. „A pak se snažíme dělat to, co má kdo rád. Zákazníci se k nám vracejí, jsou na náš sortiment zvyklí, je v něm asi dvaadvacet druhů. Vybrat si mohou z balení kilového, dále nabízíme i čtvrt nebo půl kila,“ pokračuje. První nedočkavci volají do cukrárny kvůli objednávce dokonce už o letních prázdninách.

„Ale my jim vždy vysvětlíme, že stačí zavolat v říjnu. Ke konci listopadu a v prosinci už se soustředíme jen na cukroví. Předtím jsme zde měli i brigádníky, noční, ranní i odpolední směnu. Ale vzhledem k současné situaci, kdy je cukroví i méně, to stačí udělat stálí zaměstnanci,“ vysvětluje Ludmila Jařabová.

Problém je pečení „na černo“

O něco menší zájem o objednávky cukroví připisuje Ludmila Jařabová tomu, že naopak roste počet žen, které doma cukroví pečou lidově řečeno „na černo“, a poté je ve velkém prodávají. „A protože tak neplatí daně, může být jejich cukroví levnější. Jenže myslím, že zákazník vidí jen cenu a ne třeba hygienické podmínky. Co se týče skladování, v souvislosti s tím, jak teplé prosince teď jsou. U nás je to samozřejmě vše podle zákona, celá výroba a provoz je vychytaná,“ upřesňuje.

Obecně je však podle ní objednávek dost. „Já sama ale uznávám rodinné Vánoce, doma to musí trochu provonět. I kdyby žena napekla jen jeden, dva druhy. Na západě, například v Německu, je třeba zvyk, že už na každou adventní neděli je na stole cukroví, berou to už jako vánoční svátek. My jsme tedy takovou první várku dělali už začátkem listopadu. Letos se ale peklo méně i pro ty, kteří cukroví obvykle vezli ven,“ dodává Ludmila Jařabová.

Stop stav co se objednávek týká už naopak mají třeba v cukrárně Kamahaj v Hradci nad Moravicí. I do její hradecké prodejny si však můžete pro volně prodávané cukroví ještě přijít. „Cukroví si zde lidé mohou zakoupit bez objednávky. Ty jsme přijímali do 6. prosince. Jejich počet je stejný jako loni, každoročně je evidujeme od 1. října, na což jsou lidé zvyklí,“ říká jednatelka cukrárny Pavla Janková.

Jednou za rok to dáme!

Tak či tak, stále se najde ještě řada domácností, kde si cukroví upečou sami. „Nejsem žádná cukrářka a popravdě řečeno mě pečení vůbec nebaví. Už jsme zvažovali, že si cukroví budeme objednávat. Ale pak stejně zvítězilo konstatování, že na Vánoce je to prostě zvyk, tradice. Jednou za rok se tedy „hecneme“ a cukroví napečeme. Věnujeme tomu jeden víkend. V sobotu se peče, asi pět, šest druhů, v neděli se vrhneme na zdobení,“ míní například Martina Gebauerová.

Vychází podle ní domácí pečení levněji? „Tak to nevím, asi jsem to nikdy nepočítala. Suroviny jsou sice pořád dražší, ale to je i v případě cukrářek a výroben. Tam se samozřejmě promítne do ceny i práce. Takže ve finále to možná vyjde i nastejno. Ale s tím, že doma se musíte spokojit s nepořádkem, tedy alespoň v našem případě,“ dodává se smíchem.