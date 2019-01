Ostrava - Darují krev, pomáhají ostatním. Mají z toho dárci krve i jiné výhody kromě úlevy na dani a volna v zaměstnání? Poskytování dalších odměn se liší město od města.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Ani čipovou kartu na městskou hromadnou dopravu, kterou coby poděkování věnuje havířovský primátor dárcům krve, ani třítisícovou odměnu a další dárky, které zároveň s Janského zlatou medailí předávají představitelé Ostravy těm lidem, kteří čtyřicetkrát darovali krev, nedostane pan J. Rucký. A to i přesto, že má za sebou už třiasedmdesát bezpříspěvkových odběrů krve a krevní plazmy, z toho jednačtyřicet odběrů v havířovské transfuzní stanici během posledních dvou let. Proč? Daroval jinde.

„Bylo mi sděleno, že nemohu obdržet bezplatnou jízdenku, protože v Havířově nebydlím. Zároveň však nemohu obdržet žádné zvýhodnění za tento počet odběrů krve od města Ostravy, protože jsem krev fyzicky nedaroval v transfuzní stanici v Ostravě, ale právě v Havířově, kam to mám ze svého ostravského bydliště blíže. Nerozumím tomu. Krev je červená stejně u mne jako u ostatních, mělo by být jedno, kde ji darujeme nebo kde bydlíme, důležité je, že jsme to učinili," napsal redakci Deníku pan Rucký. Tvrdí, že rád přispívá na dobré účely a od dalšího darování krve ho neodradí ani tato záležitost, ale rád by věděl, proč se v případě dárců krve měří různými metry.

Podle ředitelky oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě Lydie Poledníkové je to proto, že každý oblastní spolek má svoje pravidla pro oceňování dárců krve, stejně jako jednotlivá města. Pan Rucký má navíc ještě smůlu v tom, že havířovská transfuzní stanice je pobočkou soukromé frýdecko-místecké, proto mu zlatou Janského medaili předají představitelé Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku. Pokud by měly přijít další „pozornosti", mohl by je tento dárce krve čekat od představitelů tohoto města.

Ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku Jana Stanovská uvedla, že pro dárce krve, kteří absolvovali čtyřicet a osmdesát odběrů krve, pořádají každoročně slavnostní večer, na kterém jim předají Janského medaile a Zlaté kříže 3. třídy.

„Jsme jim za dárcovství velmi vděční, vážíme si toho. Město Frýdek-Místek nám pro tuto příležitost zdarma umožňuje využívat prostory Národního domu. Je to velká podpora, protože bychom nebyli schopni ze svých prostředků zaplatit nájem," vysvětlila Stanovská s tím, že i pan Rucký je na tuto slavnost pozván, stejně jako další dárci z Frýdecko-Místecka a Třinecka, „spadající" pod frýdecko-místecký oblastní spolek Českého červeného kříže.

Mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová potvrdila, že město oceňuje dárce krve, kteří absolvovali čtyřicet odběrů krve, roční čipovou kartou na MHD. „Podmínkou je trvalé bydliště v Havířově," upřesnila Wojnarová.

Mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská uvedla, že v loňském roce dostávali dárci krve od města dárkové poukázky na jednorázový vstup na radniční věž pro dvě osoby, poukázku na jednorázový vstup do Vodního světa a poukaz ke vstupu na všechny akce pořádané Ostravskými výstavami v jejich areálech pro dvě osoby. „Každý z nich navíc obdržel finanční odměnu ve výši tři tisíce korun. Letos budeme v předávání dárkových poukázek pokračovat," řekla Vojkovská s tím, že dárce krve Ostrava oceňuje na základě doporučení Českého červeného kříže. Lydie Poledníková upřesnila, že jde o dárce, kteří na odběry chodí do krevního centra ostravské fakultní nemocnice.

V Karviné jsou podle mluvčí karvinského magistrátu Šárky Swiderové dií jednou ročně bez ohledu na trvalé bydliště. Kritériem je dárcovství v nemocnici v Karviné-Ráji.

„Poslední udělování plaket za mnohonásobné odběry a udělení ocenění bylo na začátku prosince a mezi oceněnými byli lidé i z okolních měst a obcí Dětmarovic, Stonavy, ale třeba také z Havířova," sdělila Swiderová.