Policejní komisařka z oddělení obecné kriminality v Krnově zahájila v těchto dnech trestní stíhání pětadvacetileté ženy pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Řidička, která má uložený zákaz řízení motorových vozidel, nemá za volantem co dělat. Nejenže s autem ujížděla policistům, ale navíc byla pod vlivem návykových látek a převážela drogy.

„Přes 100 gramů pervitinu, tablety s neznámou látkou, sušenou rostlinnou hmotu a hotovost přesahující 90 tisíc korun. Při následné domovní prohlídce v jejím bydlišti policisté zajistili také věci sloužící k aplikaci či distribuci drog a seznamy odběratelů drog,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková, jaká série překvapení čekala policisty, když se 19. 8. pokusili v Krnově zastavit Octavii.

Když řidička na výzvu policistů nereagovala a ujížděla směrem na Město Albrechtice, začalo pronásledování. Policejní hlídce se podařilo auto zastavit po ujetí asi 15 kilometrů ve Městě Albrechticích.

„Policisté zjistili, že řídila obviněná žena, která nikdy nevlastnila řidičský průkaz, a má uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a to až do roku 2021. Lustrací v policejních evidencích bylo zjištěno, že je současně prověřována ve dvou dalších případech v souvislosti s neoprávněným řízením vozidla v době zákazu. U mladé řidičky byl proveden pozitivní orientační test na přítomnost drog,“ doplnila policejní mluvčí s tím, že následovala prohlídka vozidla.

„Kriminalisté ji také obvinili z toho, že měla nejméně od května do svého zadržení prodávat uživatelům v okrese Opava pervitin. Ke své trestné činnosti se doznala, policistům uvedla, že návykové látky ve vozidle měly být určeny k dalšímu prodeji. Drogu měla prodávat za částku 1000 až 1400 korun za gram. Týdně pak prodávala sedmi až osmi odběratelům po dávkách od 0,1g až do 1 gramu pervitinu,“ uzavřela Jiroušková s tím, že obviněná se k trestné činnosti doznala. Trestní stíhání je vedeno vazebně. Hrozí jí trest odnětí svobody až do výše deseti let.