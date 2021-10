Pro návštěvníky budou připraveny nejen vyhlídkové jízdy, ale například i prohlídky historických tramvají, pracovní nabídky dopravního podniku, vyhlídkové jízdy, informace o podnikové autoškole, ukázky práce hasičů a městské policie i spousta atrakcí pro děti. „Zlatým hřebem“ bude od 13 hodin vystoupení Jaromíra Nohavici. Touto akcí si Dopravní podnik Ostrava připomíná 120 let provozu elektrických tramvají v Ostravě. Více o programu na www.dpo.cz/.

Bohatý program nabídne dnes návštěvníkům Den ostravských dopraváků. Uskuteční se od 10 do 16 hodin v areálu dílen v Ostravě-Martinově.

Bohatý program nabídne dnes návštěvníkům Den ostravských dopraváků. Uskuteční se od 10 do 16 hodin v areálu dílen v Ostravě-Martinově a pro návštěvníky budou připraveny nejen vyhlídkové jízdy, prohlídky historických tramvají či koncert Jarka Nohavici. Deník z celého dne přinese reportáž i fotogalerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.