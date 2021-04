Obec Metylovice, s více než sedmnácti sty obyvateli, se nachází na úpatí Moravskoslezských Beskyd, pod lesnatým masívem Ondřejníku, na místě s krásným výhledem na okolní hory.

Historie obce se začíná psát v závěru 13. století, kdy se začínají usazovat první osadníci a začínají dobývat ze zdejší chudé půdy své živobytí. Od 17. do poloviny 20. století je obec známá svou rozvinutou kožedělnou výrobou (zejména výrobou bičů), které byly exportovány nejen do Evropy, ale i do zámoří.

Obec Metylovice.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Kůň na modrém pozadí ve znaku je symbolem „koňského nebe“, jak se Metylovicím říkalo v době kožařského boomu. Z původních dřevěných stavení se několik v obci dochovalo do současnosti a jsou dokladem těžkých životních podmínek, v jakých žili předkové dnešních obyvatel.

Další zajímavostí obce je kulturní památka – kostel Všech svatých z poloviny 16. století. Obec Metylovice je dodnes bohatá svou malebnosti, měla a má svérázný hospodářský, společenský, kulturní a sportovní život, může se pochlubit řadou významných lidí. Poloha na svazích hor předurčují vesnici a její obyvatelé pro klidné bydlení a pro rozvoj cestovního ruchu. Obec je dobrým výchozím bodem pro výlety do okolních hor zpřístupněných trasami pro pěší, cyklisty i lyžaře na běžkách. Metylovice jsou členem mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy.

A jak se v Metylovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí? Tak jako kdekoliv jinde, i v naší vesnici jsou někteří lidé spokojeni více a někteří méně. V posledním desetiletí prošly Metylovice výraznou změnou. Asi největším počinem byla stavba nové Základní školy majora Ambrože Bílka, která byla slavnostně otevřena v roce 2014. Nejen tuto otázku probírá v rozhovoru pro Deník starosta Metylovic Lukáš Halata. Jaké investice obec plánuje, jak to vypadá se stavbou kanalizace, jak se místní "perou" s epidemií, proč by měli do Metylovic zavítat turisté a co zde najdou. Čtěte ZDE.

Starosta Metylovic Lukáš Halata.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Pohled do historie Metylovic

Obec Metylovice byla dlouho malá, zapomenutá v údolí uprostřed kopců, stranou hlavních komunikačních spojů, zato houževnatá a starobylá.

Příroda k Metylovicím příliš štědrá nebyla. Obklopovaly a obklopují ji metylovické hůrky, kterými si vyryla hluboké údolí říčka Olešná se svými přítoky, z nichž nejdůležitějším z hlediska kolonizace byl metylovický potok – krátce Metylovka, pramenící pod tzv. Vrchovinu. Po jeho obou březích, ale spíše na západním břehu v jedlo-bukovém pralese si první kolonisté po roce 1267 s požehnáním olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, začali dobývat své orné plužiny a budovat své selské usedlosti, z nichž mnohé v těch místech stojí dodnes. Začalo jich snad 20, nikdy jich však nebylo ve středověku více než 35 gruntů, nepočítaje v to pozdější parcelaci původních dílů. Půda byla a je zde dosti těžká, málo úrodná, více se hodící k pastvinářství, jak se o tom přesvědčili jak nejstarší osídlenci, tak pěstitelé v současné době. Jisté je, že roku 1299 (12. září) již obec existovala, jak o tom svědčí nejstarší písemný pramen z té doby, listina od Biskupa Dětřicha z Hradce, který se zachoval v archivu. (zdroj: metylovice.cz)

Manželský pár pokračuje v rodinné tradici. Radoslav Zlý začínal se svým bývalým tchánem, se kterým zažil doby, kdy měla firma sedmnáct zaměstnanců. „Největší boom byl někdy v letech 1997 a 1998, kdy začínaly mobilní telefony. Tenkrát jsme šili pouzdra na zbraně a na mobily,“ vrátil se zpátky v čase Radoslav Zlý a dodal, že postupem času všichni zaměstnanci skončili a dnes už dělá pouze se svou ženou Martinou. Jak se dnes daří rodinné firmě, která z kůže ušije takřka cokoli. Pásky, peněženky, aktovky i podpory protézy. Více čtěte ZDE.

K. M. Saddlery. Tak se jmenuje firma manželů Radoslava a Martiny Zlých, kteří jsou schopní z kůže vyrobit prakticky cokoliv.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Metylovice v datech

První zmínka o obci: 1299

Počet obyvatel: 1766

Významné osobnosti: KAREL LEPÍK (*1940), akademický malíř



Zajímavosti

Od 17. do poloviny 20. století je obec známá svou rozvinutou kožedělnou výrobou (zejména výrobou bičů), které byly exportovány nejen do Evropy, ale i do zámoří. Kůň na modrém pozadí ve znaku je symbolem „koňského nebe“, jak se Metylovicím říkalo v době kožařského boomu. Z původních dřevěných stavení se několik v obci dochovalo do současnosti a jsou dokladem těžkých životních podmínek, v jakých žili předkové dnešních obyvatel. (metylovice.cz)

Tip na výlet

Muzeum Metylovice

Leží asi 12 kilometrů od Frýdku-Místku. V Metylovicích bylo 7. srpna 2010 slavnostně otevřeno v prostorách bývalé řemenářské dílny obecní muzeum se stálou expozicí s názvem Kožane město, dokumentující slavnou historii řemenářství, vydělávání kůží a výroby proslulého metylovického biče. V expozici realizované v odborné spolupráci s Muzeem Novojičínska a Ústavem Evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykové university jsou představeny zejména výrobní postupy a svébytná práce i život řemenářů z Metylovic. (muzeum.metylovice.cz)