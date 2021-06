Nejmenší rozloha ze všech třiadvaceti městských částí Ostravy, zarytý odpor vůči dopravním stavbám, který by narušily tamní klid, ale i kuriózní tvar území, vklíněného mezi dvě sídliště. Kdo by si myslel, že v Pustkovci „chcípl pes“, dalece by se pletl. Projektů zde řeší několik a jen hospod zde mají sedm!

Menší, avšak jen co do počtu obyvatel, je v Ostravě už jen Nová Ves. Ale nikoho, kdo by měl menší rozlohu než 1,07 kilometru čtverečních, byste nenašli. Pustkovec je ale důkazem toho, že i na takto malé ploše lze dokázat místy až divy. Jedním z nich je například pustkovecké údolí, bývalé louky, které však prý využívají hlavně obyvatelé dvou porubských sídlišť, mezi kterými je Pustkovec sevřen. Místní si totiž užívají klidu především na zahradách u svých domů.

Právě do pustkoveckého údolí se chystá velký finanční tok. Revitalizovat je třeba koryto potoku, zarostlé a téměř vyschlé poté, co přirozené cirkulaci vody zabránily před mnoha lety dvě velké dopravní tepny – Opavská ulice a zejména třída 17. listopadu.

Sportovní areál v Pustkovci s fotbalovým hřištěm a atletickým oválem.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Vodu není odkud brát. V minulých letech dokonce v rybníku horkem uhynuly ryby, protože v něm bylo málo vody,“ popisuje problém starosta Pustkovce Stanislav Pyš, podle něhož však ani revitalizace údolí není bezproblémová, zastupitelům a místním obyvatelům se totiž nelíbila představa masivního kácení stromů, byť je pravda, že některé jsou na hraně životnosti a mohou ohrožovat bezpečnost.

Vodní hřiště pro děti

Co by se tedy v pustkoveckém údolí po nalezení konsenzu mělo dít? „V rámci revitalizace parku bylo od Slavíkovy ulice naplánováno vodní hřiště pro děti. Děti by si tam díky vrtu načerpaly vodu a na vodních mlýncích a pomocí různých kladek by ji přelévaly z místa na místo. Když to funguje, je to něco nádherného a pro děti velký zážitek,“ míní starosta, podle něhož je jen otázkou času, než město projekt zrealizuje.

Pustkovecké údolí s parkem a rybníkem je oáza klidu a patrně jedno z nejpohodovějších míst v Ostravě.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

V Pustkovci se toho však chystá mnohem víc. Úřad totiž začal studentům ze stavební fakulty VŠB-TUO zpracování urbanistické studie na proměnu centra Pustkovce. Budoucí architekti už předložili své výstupy a Pustkovec podotýká, že je bere za závazné. Seznámeni s výstupy už byli i zastupitelé a tamní obyvatelé, kteří se mají na co těšit.

„Je to obrovská pomoc pro rozvoj Pustkovce. Součástí by měla být komplexní modernizace sportoviště i prostranství u kostela, dále by z bývalé hasičárny měl vzniknout obecní dům a firmě už byl zadán stavebně-technický průzkum. Až se zbavíme finanční zátěže v podobě rekonstrukce sportovní haly, vrhneme se po částech na tuto studii,“ avizuje Stanislav Pyš, podle něhož by v místě stávajících garáží za úřadem mělo vzniknout i důstojné centrum obce. První úpravy u úřadu už ostatně začaly - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍM MUŽEM RADNICE NAJDETE ZDE.