Raškovice jsou místem, které se může chlubit školou, školkou, zdravotnickým zařízením, víceúčelovou sportovní halou, prostranstvím pro setkávaní s občany, sportovními areály pro fotbal, volejbal a tenis i náměstíčkem s obchody. I proto zde neustále narůstá počet obyvatel. Co se zde děje a jaké jsou další plány rozvoje? Na to odpovídal starosta obce Jiří Blahuta (na snímku níže).

Starosta Raškovic Jiří Blahuta.Zdroj: Deník/Martin PlevaRaškovice jsou obec umístěná v podhůří Beskyd s řadou místních obyvatel, ale i s chataři a turisty. Je kvůli tomu rozložení obyvatel starostování v takové obci něčím specifické?

Chataři už jsou většinou taky domorodci, většina tu přišla z Ostravska a Karvinska v padesátých letech, kdy tady hlavně lidi ze šachet začali stavět své víkendové chaty. A ty teď využívají jejich děti a už i vnoučata. A místní lidé jsou s tím takto sžití. No a turisté spíš jenom projíždějí, když tak něco nakoupí v centru a jedou dál. Takže v tom máme výhodu, že po nich nemusíme uklízet a nemáme takový problém s jejich parkováním, jako na Morávce nebo v Krásné a na Visalajích. Takže my jsme fakt spíš taková brána do Beskyd, ale ne cílová stanice.

I tady jsou ale turistické cíle – splav s hospůdkou U Bobra bývá v obležení. Z Raškovic se dá jít rovnou třeba na Prašivou nebo Kotař, značená stezka odtud vede i na Lysou Horu…

To je pravda, že toto může být pro turisty atraktivní, ale třeba nějaké velké kulturní památky nemáme, spíš máme drobné sakrální památky. Máme zde krásně i zrekonstruovanou Adámkovu vilu, kde je dnes domov důchodců, anebo roubenku s č.p. 69, kde přebýval zbojník Ondráš. Ale to neznamená, že nemáme bohatou historii, ba naopak. Proto jsme vydali dva díly knihy o historii obce Raškovice a připravuje se třetí díl. Nejsou to žádné brožury, ale poctivé knihy o čtyřech stech stránkách autorů Jiřího Paláta a Jiřiny Veselské. No a také pro široké okolí funguje naše náměstí, přes které se projíždí a kde je řada obchodů.

A co zázemí pro místní obyvatele. Jsou z toho pohledu Raškovice vybavené dostatečně?

Určitě, je tu krásně opravená základní škola s novou nadstavbou celého patra, novou sportovní halou, dostavěli jsme nový pavilon školky, máme zdravotnické zařízení. Teď budeme u školy stavět venkovní hřiště s atletickým oválem a centrálním kurtem uprostřed. Na to jsme teď získali dotaci. Fotbalové hřiště jsme spravovali loni a teď se u něj dodělává parkoviště. A do budoucna chceme i u fotbalového hřiště udělat velké dětské hřiště i s moderními prvky třeba na ježdění na skateboardu a koloběžkách nebo na venkovní posilování. Musíme prostě dělat něco pro mládež, ať nevysedávají někde po zastávkách.

Když zmiňujete vyžití pro mládež, je to asi i reakce na to, že vaši obci přibývá obyvatel a že se zde právě stěhuje i dost rodin s dětmi, čímž zdejší populace mládne. Čím to je?

Přesně tak. Když jsem se stal starostou, bylo tu 1750 obyvatel, dnes jich máme o dvě stě vice. I proto jsme stavěli už zmíněnou novou školku se dvěma třídami, které byly hned plné. A čím to je, že se tady stěhují mladí? Podle mě je to tím vyžitím a možnostmi, které obec poskytuje, krásným podhorským prostředím, rychlou dostupností do města a v neposlední řadě i tím, že jsme hodně dlouho nezvedali daň z nemovitosti, takže ji máme nejnižší široko daleko. Dlouho se tu držely i nízké ceny pozemků, ale ty už vzrostly a i když se něco objeví, jsou okamžitě prodané.

Co dalšího za projekty tedy chystáte pro pokračující rozvoj obce?

Nutně musíme postavit chodník dolů směrem na Skalici, právě soutěžíme projektanta. Chystáme projekt na novou knihovnu za lékárnou. A určitě potřebujeme novou hasičárnu, protože ta stávající je jednak stará, jednak kapacitně nevyhovující. Máme perfektní hasičské vybavení, auta, techniku, ale nemáme to kde dát, část těch věcí musíme mít v prostorách bývalého Slezanu, které máme v nájmu. Škoda, že se nám nepodařilo kdysi koupit právě tento objekt bývalé textilky, kde mohla mít kromě hasičárny zázemí i radnice, údržba obce, mohl by tam být i kulturní sál pro naši obec, prostě záměr byl velký.

„Kulturák“ se má ale údajně dělat z bývalého hostince Obecník, který dlouhá léta chátral.

Ano, na to jsme taky získali dotaci, takže když nemáme Slezan, opravíme Obecník a uděláme v něm společenský sál pro asi 150 lidí. A bude tam i hospoda, i když tady ještě nevíme, jestli se nám to podaří někomu pronajmout, nebo ji budeme používat jako obec jen, když tam bude nějaká naše akce. Každopádně projekt máme hotový a je moc hezký, takže se těšíme, až to bude hotovo. Po prázdninách se má začít stavět.

Dříve byl centrem dění spíš hotel Ondráš u náměstí, kde bylo i velké kino. Ten je teď spíš ostudou obce. Proč chátrá a co s ním bude?

Hotel Ondráš získal už hodně dávno soukromý subjekt – tehdejší vedení obce prodej schválilo, i když jsme jako opozice byli silně proti. Pak se to předprodávalo a dnes to patří majitelům obchodního řetězce Hruška. Ti už mají plán celý ten objekt celý zbourat a postavit tam úplně nový dům, v němž bude právě jejich supermarket. Kromě toho tam bude i velké parkoviště, samozřejmě vybudují i nové zastávky autobusů, které u Ondráše i nyní stojí. Pro nás pro obec tam vybudují obchůdek s krmivy pro zvířaty, který tam dříve býval, a taky veřejný záchod, který u tak frekventované autobusové zastávky chyběl.

Přesto si říkám, že obchodů je tady přece jen dost, mimo jiné z těch větší i řetězec Coop…

Jasně, to jsme si taky říkali, ale oni tvrdí, že se konkurence nebojí ani jeden, ani druhý. Je pravda, že lidi tady jezdí nakupovat dost jako do centra té naší podbeskydské části, tak to asi mají spočítané.

Co se vám tady zatím nedaří dotáhnout ke zdárnému konci? Nebo jinak řečeno co byste si jako starosta ještě přál realizovat a zatím na to nemáte páky?

Určitě bychom potřebovali postavit ještě nějaký další dům pro seniory. Na to ale zatím nemáme ani projekt, ani peníze, i když už jsme tady dostali mnoho milionů z dotací. Chtěli bychom ještě zrekonstruovat zdravotní středisko pro naše doktory a taky musíme sehnat nového zubaře. Naše zubařka nám totiž zemřela a tak máme problém – sice máme plně vybavenou ordinaci, ale zubaři prostě nejsou k mání. To klidně napište, že zoufale hledáme zubaře, třeba se nějaký ozve!

Řešíte i nějaké dopravní stavby – co třeba cyklostezky?

Na cyklostezku máme projekt s okolními obcemi, ale nevím, jestli se to podaří zrealizovat. Chceme ji táhnout převážně podél řeky Morávky od Dobré přes Nošovice do Vyšních Lhot směrem k jezu, pak k Bobrovi a přes nás a dál až na Morávku pod přehradu. Chtěli jsme to protáhnout až k Bebkovi a navázat i větví podél řeky Mohelnice od nás až na Krásnou a Visalaje. Ale některé obce už od toho ustupují.

Proč?

Ten projekt se táhne už sedm osm let a teď jsou pro obce, přes které jde cyklotrasa, mnohem přísnější zákony z pohledu zodpovědnosti a bezpečnosti než tehdy. Navíc je vše mnohem dražší. Takže chceme ještě jednat na kraj, jestli nás podpoří a pomůžou nám s nějakou dotací, abychom to zvládli dotáhnout. Uvidíme, jak to dopadne. Ale můžu ještě něco k dopravě doplnit?

Určitě, co máte na mysli?

Největší problém máme teď s automobilovou dopravou. Bojujeme spolu s policií s tím, jak tady jezdí lidi rychle. A nejsou to jen turisti, ale i naši, kteří se třeba vrací večer z práce v nošovické automobilce a jezdí jako závodníci. Chceme tady proto umístit radar na úsekové měření, ale to je stejně náročné, jako sehnat toho zubaře. Spojilo se několik obcí, které by úsekový radar taky potřebovaly, peníze na jeho pořízení bychom tedy měli. Jen bychom si radar mezi sebou půjčovali, řidiči by z těch krabic nepoznali, kde se zrovna měří a kde ne, a to by je donutilo jezdit podle předpisu. Ale prostě to pak nemá kdo zúřadovat, Frýdek-Místek ani Frýdlant, což jsou nejbližší obce s rozšířenou působností, na to totiž nemají personální kapacitu, aby někdo řešil přestupky a uděloval pokuty, tak máme zatím smůlu.

Ještě se zeptám, jak jste na tom s budováním kanalizace?

Základ kanalizace v nejvíce zastavěných částech obce včetně čistírny máme, nějaké větve jsme dodělali, ale více v tom už pokračovat nebudeme. Dneska si to většina domů vyřešila vlastními čističkami odpadních vod, takže tak finančně a technicky náročnou věc jako je kanalizace nemá smysl stavět. To raději budeme investovat do už zmíněných projektů a dalších věcí, které si raškovičtí občané přejí.

Závěrem se zeptám, na co jste jako starosta v obci nejvíce pyšný?

Hlavně na úspěchy zdejších mladých lidí. Máme ve škole velmi úspěšný pěvecký sbor, máme mladé hasiče, kteří vyhrávají všechny soutěže a pár jich je i v české reprezentaci. Jsou tu malí judisti, myslivci, velký tým volejbalistů všech věkových kategorii, fotbalisté, velice aktivní klub senioru. Ty vynikající výsledky jsou právě díky kvalitním trenérům, vedoucím a předsedům, kteří tomu obětují své osobní volno, ale i díky tomu, že mají kde svoje aktivity realizovat. To je podle mě hodně důležité!

K TÉMATU

Od soutoku řek na Prašivou a pak k Bobrovi

Příjemný výšlap s délkou trasy zhruba 14 kilometrů a převýšením 340 metrů. To je túra z Raškovic na Prašivou.

Výchozím bodem může být autobusová zastávka u bývalého hotelu Ondráš, od které se vydáte směrem k řece Morávce. Když ji přejdete přes most u raškovické pily, dostanete se na modře značenou turistickou trasu. Po chvíli se ocitnete u soutoku řek Morávky a Mohelnice a pak už pokračujte nahoru lesními stezkami až na vrchol Prašivé.

Deník na návštěvě v Raškovicích.Zdroj: Deník/Martin Pleva

Zde si můžete dát občerstvení v turistické chatě známé i díky vycpanému medvědovi. Prohlédnout si můžete i místní dřevěný kostelík.

Dolů vede trasa po žluté značce a zpevněné cestě, která vás zavede až ke stavidlům na řece Morávce, kde přejdete opět na druhý břeh a proti proudu řeky se dostanete po chvíli k vyhlášené hospůdce U Bobra.

Deník na návštěvě v Raškovicích - Hospůdka u Bobra.Zdroj: Deník/Martin Pleva

Deník na návštěvě v Raškovicích.Zdroj: Deník/Martin Pleva

Tady je možnost se opět občerstvit, ale i osvěžit koupáním pod splavem.

Po tomto odpočinku už vám chybí jen krátká cesta zpět do výchozího bodu u Ondráše. Můžete jít opět podél řeky, nebo už po chodníku podél silnice.