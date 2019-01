Oba milují fotbal. A oba měli společné přání, které jim Deník splnil. Chtěli se setkat se svým idolem, fotbalistou Baníku Ostrava Václavem Svěrkošem.

Devítiletý Jirka Holcman se o tom, co ho čeká, dozvěděl až včera ráno, jen několik hodin před samotným setkáním. „Kdybychom mu to řekli dřív, tak by nedal pokoj a bylo by s ním k nevydržení," konstatovali s úsměvem Jirkovi rodiče. Na setkání s úspěšným fotbalistou se těšil i sedmiletý Samuel Trantin. „Chtěl bych ho poznat. Jaký je normálně," přál si Samuel.

Devítiletý Jirka má naprosto jasno v tom, proč je jeho favoritem právě Václav Svěrkoš. „Je to srdcař Baníku. To se mi na něm líbí nejvíce, že hraje srdcem," konstatoval malý fotbalista, který hraje v přípravce Baníku. O dva roky mladší Samuel zatím hraje za tým Ostravy-Jihu. Rád by ale také jednou přesídlil do Baníku. „Snad až budu starší, tak se mi to podaří," těší se. Oba kluci si setkání se Svěrkošem cenili o to víc, že si na ně udělal čas, přestože je zraněný.

„Je nám ho líto, snad se mu to koleno brzy zahojí," zmínili školáci s tím, že oni sami se naštěstí při fotbale ještě nikdy nezranili.

Václav Svěrkoš oba kluky provedl zázemím fotbalového stadionu na Bazalech. Podívali se třeba i do síně slávy, kde si prohlédli poháry a ocenění, které ostravský fotbalový klub ve své historii získal. Tady Jirka Holcman prokázal, že je skutečným příznivcem Baníku, a Václavu Svěrkošovi zazpíval jeden z chorálů Baníku. Nahlédli také do šaten fotbalistů a se svým idolem se vyfotili i na fotbalovém hřišti. Na památku si pak Jirka se Samuelem odnesli kartičky a plakát s podpisem Václava Svěrkoše.

„Byl to super zážitek. Máme velkou radost, že jsme to vyhráli a Svěrkoše mohli vidět. Rádi bychom jednou byli jako on," přejí si.