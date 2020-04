Z aktuálních údajů krajské hygienické stanice vyplývá, že nákaza znatelně ubírá na síle. „Lehce nám aktuálně vyskočil pouze okres Opava kvůli situaci v tamní nemocnici a několika firmách,“ vysvětlila ředitelka krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová s tím, že u některých pacientů trvá až 45 dní, než se uzdraví.

Pro lepší pochopení celé situace nyní kraj otestuje pět tisíc dobrovolníků napříč okresy i věkovými kategoriemi. „Chceme zanalyzovat, jak vypadá situace s nákazou v našem kraji, protože například v domovech seniorů, kteří jsou nejohroženější, se ukázalo, že výskyt viru je pod jedním procentem,“ zmínil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že testování by mělo vyjít na částku do tří milionů korun.

ZAČNOU NA ÚŘEDNÍCÍCH

Lidé se mohou k otestování hlásit od čtvrtka (s testováním od pátku) přes webovou aplikaci www.portal.msk.cz/aplikace/testovani-protilatek. Už v úterý budou otestování krajští úředníci, tedy „pokusní králíci“, jak je nazval náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Statistický vzorek vypočetli epidemiologové. V každém okrese bude otestováno sedm set lidí, v okrese Ostrava dvojnásobek, tedy čtrnáct set. Počet ‚míst‘ je tedy omezený,“ uvedl Unucka s tím, že podle zkušeností z ostatních míst v zemi je vhodné objednávat lidí na konkrétní místo i čas, aby se netvořily fronty. „Lidé však musí souhlasit, že v případě pozitivního výsledku jim budou odebrány další vzorky a spolu s tím přijata i související opatření.“

STÁVAJÍCÍ ODBĚROVÁ MÍSTA

V „objednávkovém“ formuláři musí žadatelé vyplnit několik údajů, například informaci o pobytu v zahraničí či příznacích. „Samotný odběr bude probíhat na stávajících odběrových místech v krajských nemocnicích a dalších již známých místech. Máme i dvě mobilní odběrná místa,“ přiblížil Jakub Unucka.

Testování bude podle hejtmana probíhat dva týdny, výsledky by mohly být vyhodnoceny do 25. května. „Cílem testování je hledat souvislosti, co kde a kdy budeme implementovat, kde bude možné opatření uvolnit, kde naopak přitvrdit. Které věkové kategorie či profese jsou náchylnější. Nejde o samotné otestování pěti tisíc lidí, ale o následné přijatí komplexních opatření,“ vysvětlil hejtman s tím, že například ve Frenštátě pod Radhoštěm se stále nenakazil jediný občan. A testování má pomoci odhalit proč.

DALŠÍ TISÍCE ZAMĚSTNANCŮ

Přestože dobrovolníků k testování bude asi pět tisíc, vzorků bude mnohem více. „Znovu otestujeme všechny zaměstnance v pobytových službách na území kraje, kde jde asi o sedm tisíc lidí a z většiny výsledků máme jen šest pozitivních, nebo o zaměstnance v takzvaných ‚dépéeskách‘, ubytovacích zařízeních pro seniory, kde je to asi čtyři tisíce lidí,“ doplnil náměstek hejtmana pro sociální péči Jiří Navrátil.

V součtu by se tak počet testovaných mohl blížit stávajícím sedmadvaceti tisícům lidí, otestovaných armádou v Praze, Brně a na dalších místech Jihomoravského kraje.