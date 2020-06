„Dbáme na dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření tak, aby se u nás návštěvníci cítili bezpečně a užili si den v přírodě naplno,“ říká Jiří Nakládal, provozovatel areálu.

Oblíbená tubingová dráha, jezírko se čluny, pískoviště s herními prvky, vodní svět, archeonaleziště, ale také adrenalinové atrakce jako aquazorbing a bunge trampolína je jen malý výčet atrakcí, které si v Dětském parku mohou lidé užít.

Pro veřejnost je v provozu každý den, a to od pondělí do čtvrtka, v čase od 9 do 16 hodin a od pátku až do neděle v čase od 9 do 18 hodin. Během víkendu navíc probíhají tematické animační programy pro děti, rodiče si tak mohou užít i chvilku pro sebe. Dopolední program začíná v 10.30 hodin a začátek odpoledního programu je v 15 hodin.

Atraktivní program pro rodiny s dětmi nabídne například Svatojánská noc plná kouzel, čarodějnic, bludiček a dalších kouzelných bytostí. Na stezku za zlatým kapradím se mohou rodiče s dětmi společně vydat 20. června.

„Protože se v letošním roce termíny oblíbených táborů obsadily už v únoru, rozšířili jsme termíny výjezdových táborů na dobu letních prázdnin. Oblíbený Cyklo camp a In-line camp, byl doplněn o novinku v podobě Sportovního tábora. K tematickému táboru Bílá čaruje jsme přidali téma pro malé dobrodruhy s názvem Vzhůru na palubu,“ zakončil provozovatel.