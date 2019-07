Se změnou aktivit se v době letních prázdnin a dovolených mění spektrum a četnost úrazů. „Odmala svým dětem kladu na srdce, aby se nepouštěly do nebezpečných aktivit, neskákaly z výšky a podobně. Vědí, že na kolo a kolečkové brusle musí mít helmu. Doufám, že se mi snad podařilo předat jim zásady bezpečného jednání,“ uvedla maminka tří chlapců Ilona Halfarová.

Že jsou úrazy v letním období častější, potvrzuje mimo jiné také tiskový mluvčí záchranářů Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl. „Samozřejmě to souvisí s volným časem a pěkným počasím, kdy mají děti prostor více se věnovat venkovním aktivitám,“ sdělil. Z typicky letních to je jízda na koloběžkách, kolech, in-line bruslích. „Zde bych upozornil na povinnost přilby a také je vhodné ji doplnit dalšími ochrannými prvky v podobě chráničů,“ pokračoval s tím, že by rodiče měli zvážit vyspělost dětí a sportovní činnosti volit s ohledem na jejich věk a fyzickou zdatnost. A kde ke zraněním dochází nejčastěji? „Jsou to především dětská hřiště, ale také blízkost vodních ploch. Zde se nejedná jen o tonutí, jsou to i poranění hlavy při seskocích, pořezané končetiny a tak dále,“ upřesnil a dodal, že nelze předejít všem úrazům, protože ty do jisté míry ke sportu patří.

„Evidujeme hlavně zlomeniny, pohmožděniny a otřesy mozku. V souvislosti s plaváním a pobytem u vody ošetřujeme i pacienty se záněty uší,“ informoval tiskový mluvčí Slezské nemocnice Jiří Krušina.

Často svou roli sehrává alkohol

„Na začátku a konci letních prázdnin se stávalo, že jsme hospitalizovali děti intoxikované alkoholem, ale tyto případy řešíme i v průběhu roku,“ řekl s tím, že při každém úrazu či otravě opojnými nápoji u nezletilých kontaktují Policii ČR a pracovníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Za první dva týdny prázdniny již v nemocnici ošetřili a následně hospitalizovali mladíka, který v podnapilém stavu spadl do příkopu a utrpěl více drobných zranění. Dalším pacientem se stal také jiný mladík, který po rvačce se svým sokem utrpěl zlomeninu čelisti. Na závěr Jiří Krušina doporučuje rodičům, aby v každém případě věděli, kde se jejich potomek nachází. „Menší děti by neměly zůstávat bez dozoru a vždy je lepší divoké hrátky zbrzdit slovní výtkou, než jet s potomkem do nemocnice a mít pokažený zbytek prázdnin,“ uzavřel mluvčí nemocnice.