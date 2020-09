Budou však výjimečné i tím, že v jejich rámci bude během obou dnů oceněno celkem tisíc příslušníků bezpečnostních složek a Integrovaného záchranného systému (IZS), kteří se podíleli na zvládnutí koronavirové krize.

„Představitelé vlády České republiky předají státní ocenění nazvaná „Poděkování těm, kteří nás chrání“ příslušníkům a členům složek IZS a bezpečnostních sborů. V sobotu to budou příslušníci armády ČR, vězeňské služby, celní správy a strážníci městské policie, v neděli pak to bude pět set příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, zástupců hygienické služby a zdravotnické záchranné služby. Oceněno tak bude 130 hasičů z celé ČR, z našeho kraje to je 25 příslušníků HZS MSK a s nimi i 20 hasičů ze Záchranného útvaru Hlučín,“ říká ředitel HZS Moravskoslezského kraje brig. gen. Vladimír Vlček.

Moravskoslezští profesionální hasiči byli účastníky Dnů NATO od samotného počátku, tedy na všech devatenácti ročnících, a nebudou chybět ani letos.

„Naši zástupci jsou vždy členy organizačního štábu. Podílíme se na vlastní organizaci, pomáháme se zajištěním obecné požární ochrany na celé akci a také máme možnost v doprovodném programu předvést statické či dynamické ukázky své práce. Ty teď vzhledem k nutným opatřením nebudou a určitě je to škoda, ale samozřejmě současnou situaci respektujeme. Vzhledem k obrovskému počtu návštěvníků v minulých letech byla naše prezentace velmi významná a musím říct, že o naše expozice byl vždy velký zájem. Od malých dětí, pro které jsme připravovali program založený na preventivní činnosti formou her, až po seniory, kterým jsme například ukazovali, jak nejlépe zabezpečit byt z pohledu požární ochrany. Pro návštěvníky byla zajímavá i naše technika doplněná ukázkami ze zásahů, lidé pak lépe chápou, co je smyslem naší práce, vidí na vlastní oči, co je může potkat a jak by se měli zachovat,“ pokračuje Vladimír Vlček.

Letošní Dny NATO bez diváků jsou důsledkem toho, že epidemiologická situace způsobená koronavirovou krizí vyžaduje stále velkou obezřetnost a zdraví lidí je nutno chránit. Navíc se potvrdilo, že počet pozitivně testovaných lidí v průběhu září stoupá.

„S touto situací jsme počítali, i prognózy nasvědčovaly tomu, že návrat dětí do škol a lidí ze zahraničních dovolených riziko nákazy zvýší. Na konci minulého týdne činil počet nakažených v našem kraji ve srovnání s celou republikou přibližně šest až sedm procent, ale každý den se může situace i v našem regionu změnit. U nás byla vážná situace v červnu a červenci, nyní je vysoký počet nakažených osob registrován v jiných krajích. Nicméně stále zastávám názor, že rouška nikoho „nezabije“, i když má její nošení řadu odpůrců. Ale chce to zdravý rozum. Například v Itálii, která byla v rámci pandemie jednou z nejpostiženějších zemí, jsem se na vlastní oči přesvědčil, jak Italové disciplinovaně nosili roušky, dbali na dezinfekci, v restauracích se hlídaly počty lidí atd. S nadsázkou lze říci, že český národ je poněkud zvláštní, vypadá to, že jsme opravdu experti už skoro na všechno, od fotbalu, hokeje, záchranu lidí z výškových domů až po zdravotnictví… Na druhou stranu svět se zásluhou koronaviru poněkud změnil, onemocnění Covid-19 nám život mnohdy velmi komplikuje. Ale musíme se s tím naučit žít a své zdraví si, pokud možno, co nejvíce chránit,“ dodává Vladimír Vlček.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň