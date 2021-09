Ta bude v provozu po oba víkendové dny konání akce od 7 hodin do 18 hodin. „Policisté jsou prostřednictvím této telefonní linky připraveni poskytovat informace o aktuálních objízdných trasách a dopravních komplikacích. Tato linka však nenahrazuje čísla tísňového volání,“ uzavírá Pavla Jiroušková.

Policisté doporučují návštěvníkům, aby, pokud mají možnost, využili alternativní dopravy do místa konání akce, například autobusovou nebo vlakovou dopravu.„Každopádně platí důrazný apel na všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů a organizátorů a řídili se dopravním značením,“ doplňuje Pavla Jiroušková s tím, že pro návštěvníky bude zřízená dopravní linka Policie České republiky na čísle 723 759 733.

„I přes toto maximální nasazení sil a prostředků ze strany Policie České republiky, bude zajištění plynulosti dopravy komplikované, a to vzhledem ke kumulaci vysokého počtu vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Proto stejně, jako v předchozích letech, avizujeme možnost tvorby kolon,“ pokračuje Pavla Jiroušková a upřesňuje, že největší nápor v dopravě byl v uplynulých letech byl v době od 7 do 12 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.