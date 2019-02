Už od středy 14. září region ožije letošním 15. ročníkem nejnavštěvovanější české rodinné akce a největší středoevropské vojenské, záchranářské a bezpečnostní přehlídky.

Dny NATO 2015 na ostravském letišti v Mošnově. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Dny NATO 2016 startují Akčním odpolednem ve vítkovické Dolní oblasti. Hlavní program se pak jako obvykle uskuteční na letišti v Mošnově.

AKČNÍ ODPOLEDNE, FILMY I BESEDY S PILOTY

„Oblíbené akční odpoledne je zpět, tentokrát nabídne od 15 hodin atraktivní ukázky záchranářské, policejní a vojenské techniky včetně letounu Mig 21," informuje Zbyněk Pavlačík za pořádající sdružení Jagello 2000.

Některý z účastníků zde podle něj vyhraje adrenalinový zážitek jízdu obrněným transportérem Titus na víkendový program Dnů NATO. Tomu ale předejde ještě i filmová projekce v Minikinokavárně ve čtvrtek 15. září, ve spolupráci s Českou televizí zde promítají snímky Muži z aleje mrtvých (17 hodin) a Zpráva z pekla (19.30 hodin).

„Chystáme také besedy s vojenskými piloty v Knihcentru, podrobnosti k nim zveřejníme později," říká Pavlačík. To nejlepší se podle něj nicméně odehraje na mošnovském Letišti Leoše Janáčka Ostrava v sobotu 17. (od 9 do 17 hodin) a neděli 18. září (od 9 do 16 hodin). Dny NATO doplní i Dny vzdušných sil Armády ČR, návštěvníci se mohou těšit na letce a vojáky z celkem 19 zemí Evropy. A opět na příslušnice ženského speciálního komanda z Jordánska. „Ty společně s moravskoslezskou policejní zásahovou jednotkou předvedou útok na unesené letadlo s osvobozením rukojmích," líčí Pavlačík.

Chybět nebudou ani vzdušné síly USA, a to tradičně s největšími technickými lákadly neviditelným bombardérem B-1B Lancer či strategickým bombardérem B-25 Stratofortress. Účastnický list dále čítá řadu složek z Německa, které se stalo letošní oficiální partnerskou zemí Dnů NATO. Tuzemsko zastoupí jak vojáci, tak policisté, ale i celníci, hasiči, vězeňská stráž, hradní stráž plus všechny složky záchranných systémů.

Vzhledem ke specifickému ostravskému regionu nemají chybět ani báňští záchranáři z HBZS.