První z akcí se uskuteční 4. září v Archeoparku Chotěbuz - Podobora, další 11. září na hradě Sovinci a 18. září v prostorách Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici, vždy od 13 do 17 hodin. V Kopřivnici pak náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil předá ocenění vybraným pěstounům v kraji za jejich přínos v oblasti náhradní rodinné péče.

Pojez fest láká na exotické chutě i v podhůří Beskyd. Okoštujete?

Na každé akci budou vylosováni výherci slosovatelných herních kartiček, kteří získají pět volných vstupů do vybraných kulturních památek Moravskoslezského kraje. V informačním stánku společnosti Sun Drive se senior pasy, rodinnými pasy a Inf. obálkami zájemci mohou vyplnit registraci a získat benefity pro cestování.

„Každé dítě by mělo vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, kde má nejlepší podmínky pro svůj zdravý vývoj. Je to i nejlepší řešení pro společnost, proto tak intenzivně podporujeme náhradní rodinnou péči. Ochota pěstounů nabídnout zázemí, péči a lásku dítěti, které by jinak muselo žít v dětském domově, je úžasná. Všichni mají velké srdce, neskutečnou obětavost a často obrovskou trpělivost. V Moravskoslezském kraji jsme v oblasti náhradní rodinné péče poměrně úspěšní a moc bych si přál, aby se nám dařilo naplňovat hlavní vizi našeho projektu Dejme dětem rodinu i nadále,“ řekl Jiří Navrátil.