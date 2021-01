„V tuto chvíli máme informaci, že 8 400 vakcín bude doručeno do Fakultní nemocnice Ostrava. Vakcíny budou následně distribuovány do více než 150 zařízení v sociální oblasti v Moravskoslezském kraji,“ informovala tisková mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Konkrétně 1 500 vakcín poputuje do domovů pro osoby se zdravotním postižením, necelých 5 tisíc pak do domovů seniorů a 2 tisíce do domovů se zvláštním režimem, a to podle projeveného zájmu v jednotlivých zařízeních.

O očkování je podle krajského úřadu zájem. K dnešnímu dni jej projevilo téměř pět tisíc uživatelů/klientů a více než tři tisíce zaměstnanců sociálních služeb.

„Proces distribuce z FNO do domovů budeme ještě řešit, logistika je totiž velmi náročná - organizací je více než 150 napříč krajem, a tak je nezbytné vyřešit nejen přísné podmínky distribuce, ale i skladování vakcín,“ doplnila Birklenová.