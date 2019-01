Ostrava - Uplynulý rok se do statistik návštěvnosti Dolních Vítkovic opět zapíše jako rok rekordní. Poprvé v historii industriálního areálu do něj zavítalo celkem 1 655 514 návštěvníků.

Celková návštěvnost zahrnuje evidenci návštěvníků při všech akcích industriálního areálu v centru města i petřkovického Landek Parku. Přičemž divácky nejatraktivnější byly zase letní hudební festivaly (Colours of Ostrava, Beats for Love, Oldies festival, Ostrava v plamenech, Létofest atd.). „Po celý loňský rok jsme byli co do návštěvnosti v mírném nadprůměru. Tvrdě pracujeme na programu pro návštěvníky, nechceme, aby byla programová nabídka stále stejná. Z toho důvodu neustále rozšiřujeme jak prohlídkové trasy, tak doprovodný program v expozicích,“ vysvětluje výkonný ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.

Miliontého návštěvníka přivítala oblast už v polovině léta.

Pro rok 2019 slibuje vedení Dolních Vítkovic neméně zajímavý program a celou řadu nových projektů. „V polovině roku otevřeme zrekonstruovaný objekt budovy Koksovny,“ vysvětluje tisková mluvčí Dolních Vítkovic Pavlína Copková.