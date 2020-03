Hejtman Ivo Vondrák na tiskové konferenci opět apeloval na zaměstnance těchto zařízení, aby striktně dodržovali hygienická opatření a další nařízení.

„Je to v každém případě dobrá a pozitivní zpráva. Možná to je i tím, že jsme už před třemi týdny zavřeli naše domovy a tyto ústavy pro návštěvy. Možná se to v tom promítá, ale neznamená to, že ten problém je vyřešen," zdůraznil Vondrák.

„Chtěl bych personál vyzvat k tomu, aby skutečně dodržovali karanténu ještě výrazně silnější než všichni ostatní, aby vůbec nikam nechodili, aby byli v maximální možné izolaci," pokračoval Vondrák s tím, aby zaměstnanci nosili roušky i doma. Právě prostřednictvím personálu je totiž největší riziko, že se onemocnění do těchto zařízení dostane.

Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby musejí od pondělí přijímat jen ty klienty, kteří podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Poté je umístí po dobu 14 dní na samostatný pokoj. Mimořádné opatření má omezit šíření nákazy mezi staršími lidmi, kteří jsou nejrizikovější skupinou.