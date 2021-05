Změny v ceníku Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a jeho struktuře se obvykle provádějí se zahájením nového kalendářního roku.

Vzhledem k výjimečné situaci a opatřením spojených s onemocněním covid-19 tentokrát k úpravám dojde od 1. července.

„Cenu jízdného za jeden kilometr se v příměstských autobusech podařilo držet na stejné úrovni dlouhých deset let. Nezměnila se od roku 2011. Bohužel kvůli koronaviru a všem opatřením, která souvisejí se zamezením šíření nákazy, to už dál není možné. Nevyhnutelnou změnu vyvolaly také rostoucí inflace, zvyšování komfortu cestujících s využitím moderních technologií. V nouzovém stavu, lockdownu a omezení školní výuky došlo k výraznému poklesu cestujících veřejnou dopravou, a tím i tržeb. Zároveň se zvýšily náklady na dopravu a také kompenzace Moravskoslezského kraje dopravcům. Tržby za jízdné - téměř 500 milionů korun ročně tvoří nedílnou součást rozpočtu kraje, bez nich je současný rozsah veřejné dopravy neudržitelný,“ vysvětlil náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka s tím, že s novou úpravou tarifu by do krajského rozpočtu ještě letos mohlo přijít velmi potřebných 24 milionů korun.

Pro příměstské oblasti Moravskoslezského kraje (tarifní oblast Region) se cena plného jízdného za kilometr zvýší z jedné koruny na korunu čtyřicet, u jízdného s 50tiprocentní slevou z padesátníku na 70 haléřů. Jízdné pro studenty a důchodce se upravuje z 0,25 na 0,35 koruny za kilometr. Ceny v tarifní oblasti Ostrava XXL a v dalších městech, v nichž je MHD zapojena do ODIS, se nezmění. Úpravy také nijak negativně neovlivní financování veřejné dopravy ze strany měst a obcí.

„Úpravy ceníku nepocítí cestující, kteří pravidelně dojíždějí do zaměstnání a využívají dlouhodobé časové jízdné. Doporučuji proto využívat 30tidenní nebo i delší jízdenky,“ upozornil náměstek hejtmana Radek Podstawka.