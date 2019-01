Výjimečný drogový případ co do množství vyrobeného pervitinu i průběhu hlavního líčení uzavřel v pondělí Krajský soud v Ostravě. Velkovýrobce pervitinu i jeho kumpáni se kajícně přiznali.

Vařič pervitinu se překvapivě ke všem zločinům přiznal. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Celkem na devatenáct let poslal do vězení tři muže, kteří se podíleli na výrobě pervitinu za několik milionů korun. Různým způsobem se podíleli na výrobě až pěti kilogramů pervitinu. K vaření docházelo na různých místech Moravskoslezského kraje, zejména na Ostravsku a Havířovsku, a to od poloviny roku 2016 do listopadu 2017.

S nejpřísnějším osmiletým trestem odešel hlavní organizátor Patrik H. (39 let) z Ostravska. Patrik H. zajišťoval potřebné léky, většinu drogy poté sám uvařil. Varny se mimo jiné nacházely v prostorách, které mu propůjčili zbylí dva obžalovaní. Jeden z nich za to dostával drogy, druhý se částečně na výrobě podílel a nechával si pervitinový podíl. První z nich dostal pět roků žaláře, komplic o rok více, Verdikt není pravomocný, muži i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.

PŘIZNALI SE

Případ je neobvyklý i postojem obžalovaných, zejména Patrika H. V podobných kauzách aktéři většinou vinu odmítají nebo se ji snaží alespoň minimalizovat. Tentokrát to ale bylo jiné. „Jsem vinen a plně souhlasím s obžalobou. Jsou tam jen drobné nesrovnalosti, ale jinak s obžalobou souhlasím. Lituji toho, zcela se doznávám, nechci protahovat hlavní líčení,“ prohlásil Patrik H., který podle obžaloby mohl vyrobit až pět kilogramů pervitinu a patřil k největším vařičům v regionu.

Také jeho kumpáni se více méně doznali. „Nebývá obvyklé tak rozsáhlé doznání,“ konstatoval předseda senátu s tím, že nebýt přiznání, bylo by prokazování uvedeného množství pervitinu velmi komplikované.

DLUHY

Patrik H. u soudu uvedl, že ho k vaření pervitinu dohnala životní situace. „Čtrnáct roků jsem podnikal na stavbách, nezaplatili mi fakturu za 600 tisíc korun. Dlužil jsem zaměstnancům, zaplatil jsem jim to z pervitinu,“ vysvětlil obžalovaný, který z drogového zisku hradil i životní náklady. Léky potřebné k výrobě pervitinu nakupoval sám nebo prostřednictvím dalších osob v Polsku.

„Lékárnici v Polsku s tím kšeftují, není problém získat větší množství,“ řekl Patrik H., kterému hrozilo osm až dvanáct let žaláře. Díky doznání mu soud uložil trest na samé spodní hranici sazby.

„Jednalo se o upřímné a věrohodné doznání. Jinak by byl trest ukládán podstatně přísnější,“ řekl předseda senátu. Doznání výrazně pomohlo i dalšímu z obžalovaných, který poskytl zázemí, za což dostával drogy. Také on se pohyboval v sazbě od osmi do dvanácti let.

Soud u něj rozhodl o mimořádném uložení trestu pod zákonnou hranici. Muž tak stráví ve vězení jen pět let. O rok více dostal poslední z trojice, který se podílel na části výroby pervitinu a pohyboval se v nižší sazbě, a to od dvou do deseti let.