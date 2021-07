„Držák na havrany, tak jsem tomu stromu říkal,“ konstatoval Lumír Cyrus žijící naproti a podle svých slov v posledních dvou letech na problematickou lípu opakovaně upozorňující.

Naposledy počátkem července po velké vichřici. „Nad ránem spadl kus stromu přímo na autobusovou zastávku i do cesty. Co se ještě musí stát, aby to někdo zabezpečil?“ lamentoval Cyrus.

Na porubském Nábřeží SPB tehdy místo ohraničili strážníci a větve odstranili hasiči. „Vlastníkem pozemku, na němž lípa roste, je zdejší farnost a bylo tedy její povinností daný stav napravit,“ poznamenal Martin Otipka, mluvčí městského obvodu.

Z radnice se také s knězem spojili, ten jevil ochotu situaci řešit. „Opravdu to bylo nebezpečné a teď mám i já větší klid,“ nechal se slyšet duchovní Josef Gazda po druhém červencovém úterku. Kdy na farní zahradu pozval experty na „rizikové kácení“, ti lípě ořezali korunu i odumřelé části.