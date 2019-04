Už tento týden vyrazí báňští záchranáři na průzkum míst, kde v prosinci loňského roku došlo v podzemí Dolu ČSM ve Stonavě k výbuchu metanu, následnému požáru. Těla devíti ze třinácti tehdy zahynulých horníků, chtějí vynést na povrch do konce dubna, resp. do poloviny května. Průzkum proběhne ještě před samotným vstupem do prostoru zasaženého požárem. Výbuch a následný požár v podzemí dolu zasáhl téměř pět kilometrů chodeb.

Podle výkonného ředitele Hlavní báňské záchranné stanice Petra Dedka by průzkumné práce měly proběhnout v nejbližším místě, tzv. čelbě, během jedné prodloužené směny. „Součástí průzkumu bude zřízení přetlakových komor, kterým zajistíme, abychom nenarušili ovzduší za hrází,“ řekl.

Podle něj je to poměrně rutinní akce, celková délka průzkumu bude asi 300 metrů. Důležitá však bude teplota v místě. „Nepředpokládám ale, že by měla být nějak extrémně vysoká,“ dodal Petr Dedek s tím, že se do akce v požářišti má být nasazeno pět šestičlenných čet záchranářů včetně lékaře a zástupců policie. Dohromady přibližně 40 lidí. Součástí průzkumu bude také odebrání vzorků ovzduší a foto a video dokumentace zasažených míst.

Za hrázemi

Do prostoru zasaženého požárem, který záchranáři utěsnili ohnivzdornými hrázemi pár desítek hodin po výbuchu, se spolu se zástupci mezinárodní vyšetřovací komise vydají až poté, co k tomu OKD získá povolení Českého báňského úřadu. To by měla získat v průběhu několik dnů.

„Momentálně jsme schopni říci, že požár je uhašen. Máme rovněž vypracován plán, jak vstoupit do požářiště, ohledat ho a zjistit příčiny výbuchu a samozřejmě vynést na povrch ostatky horníků, kteří při výbuchu zahynuli,“ řekl ve středu na tiskové konferenci v kulturním domě před Dolem ČSM závodní dolu Karel Blahut.

Poté, co záchranáři a členové vyšetřovací komise ohledají místo požáru, vyzvednou ostatky mrtvých horníků, se podle Karla Blahuta prostor opět uzavře. „Poté začneme s odvětráváním části porubu a čtvrtou fází plánu bude rozebrání hrází a odvětrání posledního důlního díla, které v místě zůstalo,“ přiblížil závodní Dolu ČSM.

Šetření příčin důlního neštěstí je úkolem mezinárodní vyšetřovací komise složené ze zástupců české i polské strany, státních zástupců, policistů a důlních odborníků.

Neštěstí v Dole ČSM-Sever se stalo loni 20. prosince v hloubce kolem 880 metrů pod povrchem. Mezi mrtvými horníky bylo 12 Poláků a jeden Čech. Deset havířů bylo při výbuchu zraněno. Vynést z dolu se po neštěstí podařilo jen čtyři mrtvé.

OKD ve spolupráci s firmami Alpex a Polalpex, jejichž zaměstnanci většinou zahynulí horníci byli, vyplácí pozůstalým jednorázové odškodné 340.000 korun. Mají na ně nárok manželky i nezaopatřené děti havířů a také jejich rodiče, pokud s nimi žili ve společné domácnosti. Budou dostávat také renty.

Místopředseda představenstva OKD Jan Solich dnes řekl, že většinu jednorázového odškodnění už podnik vyplatil, jde celkem o téměř sedm milionů korun. OKD také dala 15 milionů korun Nadaci OKD k rozdělení postiženým rodinám. Ve dvou sbírkách se na pozůstalé po hornících vybralo celkem přes 6,7 milionu korun.