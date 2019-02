FOTOGALERIE/ I druhý den od odhalení je socha charakterní zpěvačky obsypána lidmi. Fotografují. Diskutují. Okolí sochy pokrývají opovrhující nápisy. „Tahle nám nezpívala!“ praví jeden z nich. Sama starostka se vyjádřila, že by plastika mohla být realističtější…

Kvůli podceněné instalaci, která probíhala za bílého dne, spatřila Ostrava sochu Věry Špinarové předčasně. A nestačila se divit. Na úterní slavnostní odhalení tak přišel už značně podrážděný dav a v obležení zůstala socha také ve středu.

Na ruce bronzové zpěvačky visí kojenecká láhev s logem Baníku Ostrava, okolní zem je počmárána nápisy: Tahle nám nezpívala. Druhý pokus, prosím. Pokora? Sebereflexe?

Podobných vzkazů je v okolí sochy nespočetně. A na podstavci leží vytištěná fotografie zpěvačky. To aby někteří lidé věděli, komu socha patří.

Snad nikdo neočekával, že se kolem sochy strhne taková pozornost. Lidem se však nelíbí.

„Když se na někoho podíváte, první pohled směřuje do očí. Ona ale žádné nemá. Má úplně mrtvou tvář! Spíš posmrtnou masku. Věra byla živel a ten výraz ve tváři měla mít!“ nesouhlasí s podobou sochy fotograf Václav Wenzel, který na její vystoupení dlouhé roky chodíval.

„Bez popisku a fotografie bych ji nepoznala. Prostě ji tam nevidím,“ souhlasí Božena Fabičovicová, která viděla snímky na internetu a musela se přijet na sochu podívat osobně až ze sousedního kraje. „Je to takový babochlap. Na fotce pod sochou je Věra, tady stojí babochlap,“ přitakává Jana Mamolová. V úterý své sympatie soše neprojevil nikdo z dotázaných.

Také starostka Moravské Ostravy a Přívozu s denním odstupem přiznává: „Sama za sebe si dovedu představit, že by byla více realistická. Líbil by se mi na ní třeba typičtější účes. V určitých detailech ji ale spatřuji,“ říká starostka Petra Bernfeldová.

Nejen ona, ale třeba i samotný sochař David Moješčík, říká, že ve skutečnosti je socha hezčí než na fotkách. A jelikož se obvodu líbila i předešlá práce Moješčíkova na soše Leoše Janáčka, dostal důvěru i nyní.

„Proto jsme pro další dílo oslovili přímo jej,“ přiznává starostka, podle níž dostal autor uměleckou volnost a obvod nepožadoval přesnou podobiznu jako pro voskovou figurínu.

Avšak právě volba zhotovitele bez výběrového řízení je tím, co je v souvislosti s plastikou zmiňováno nejčastěji.

„To, že se socha někomu líbí či nelíbí, je bytostně subjektivní názor a to neodstraníme jakoukoliv soutěží. Ale aby třetí zakázka tohoto typu byla dána z ruky jednomu umělci, aniž se chci jakkoliv vyjadřovat k jeho schopnostem, považuji za špatné a hlavní problém celé věci,“ okomentoval ostravské téma týdne i primátor města Tomáš Macura.

PŘEDĚLAJÍ SOCHU?

Hned druhý den po odhalení sochy za několik set tisíc korun ostatně volal starostce obvodu.

„Říkal jsem ji, že musíme nastavit jednotný systém úpravy veřejného prostranství pro celé město. Tohle už se nesmí opakovat! Myslím si, že by se paní starostka měla chytit za nos a něco ve věci podniknout,“ radí Macura a nevylučuje ani možnost předělání sochy. „Obvodu do toho ale nehodlám zasahovat.“

Obrovská nevole na sociálních sítích, petice požadující odstranění sochy, jako například zde.

Týká se ale celé pozdvižení okolo jen samotného díla, nebo souvisí přímo s osobností Věry Špinarové?

Byť i předešlé sochy Moješčíkovy měly své příznivce a odpůrce, nic podobného odhalení jejich soch nedoprovázelo.

Ostrava má ještě dodnes v živé paměti, jak se loni zaplnila velká část Masarykova náměstí u pietního místa a jak na zpěvaččin pohřeb přišlo na čtyřicet tisíc lidí.

Sehrálo to a blízký vztah lidí k ní roli při posuzování sochy? Nezastínily city rozum? „Věříme, že si socha své příznivce našla a ještě najde,“ doufá starostka Bernfeldová.

ROZHOVOR

K TÉMATU:

Sochař David Moješčík, realizátor plastiky Věry Špinarové, v rozhovoru pro Deník říká:

Davová kritika? Na vině jsou pochybné fotografie!

Co říkáte na kritiku, které se kolem vaší nové sochy rozpoutala?

Chyba je v tom, že byly s předstihem uveřejněny zdeformované a pochybné fotky té sochy. Kvalitativně asi jako kdybyste si fotil selfíčko. Když se podíváte do lžičky, taky vás to zdeformuje. To kvůli těm fotkám se strhla davová hysterie. Internet, facebook… tam je hotové šílenství.

Pozn. redakce: K fotografům, kteří zachytili svým objektivem instalaci sochy, patřil i fotograf Deníku Lukáš Kaboň. Kvalitu jeho fotek můžete posoudit sami zde:

Problém někteří lidé vidí v tom, že zakázky všech tří soch osobností v centru Ostravy z poslední doby jste získal bez výběrového řízení.

Chtěl bych zdůraznit, že toto byla druhá socha, a stejně jako ta Leoše Janáčka, tak i tato byla zhotovena na základě řádného výběrového řízení. K realizaci jsem byl vyzván. Váhal jsem, ale obvod to po mně chtěl. Až na základě mnou projeveného zájmu proběhlo výběrové řízení.

Říkáte dvě sochy. Jste však i tvůrcem plastiky Karla Kryla…

Tu jsem dělal jako soukromou zakázku pro soukromou školu umění Ave Art, která se ucházela o dotaci. To, zda byla dále převedena na město, se mne už netýká.

Za podobou sochy si stojíte? Mnoho lidí, byť bez uměleckého vzdělání a praxe, v ní Věru Špinarovou nepoznává.

Je to tak, jak říkáte. Lidé bez uměleckého vidění… Věra v průběhu posledních patnácti let vypadala různě a já ji zachycoval právě v průběhu času. Velkou roli hrají také světla a stíny.

Pokud budete osloven, přihlásíte se k realizaci dalších soch?

To je jako kdybyste se zeptal, jestli se mě ta hysterie nedotkla natolik, abych se sochařstvím seknout. Když budu mít čas a bude mne daná osobnost zajímat, půjdu do toho.