Paskov, Poruba, Stará Bělá a další. Řada obyvatel Ostravy i vzdálenějších měst z jejího okolí opět nemohla spát. Hluk z pódií se šířil zejména jihozápadním směrem, severovýchodním směrem slyšeli lidé nanejvýš dunění. Ostrava tak opět musí řešit letitý spor – mít pověst hudební metropole, nebo chránit své obyvatele před mnohdy nadměrným hlukem?

„Beats for Love jsem slyšel až v Porubě za McDonaldem,“ napsal Deníku Jakub Oliva. „Kdysi to začínalo Coloursy, teď skoro celé prázdniny. To se všichni, co to povolují, zbláznili?“ klade zase řečnickou otázku Jiří Fin. „Kam až to půjde, aby si pár lidí namastilo kapsy a puberťáci se vyřádili?“

DESÍTKY STÍŽNOSTÍ

Lidé se shodují zejména na hlučnosti posledního festivalového dne. Něco otřesného, hrozný kravál, přímo výplach mozku. Označení pro nedělní „pařbu“ bylo nespočet. Jiní však tradiční letní situaci brali s humorem: „Měl jsem štěstí, na nočních směnách ve válcovně jsem neměl šanci nic slyšet,“ napsal Jan Exner a další lidé jen podotkli, že to opravdový hluk teprve přijde, neboť Colours of Ostrava je slyšet ještě více.

Ostravská městská policie podle mluvčího Michaela Beneše registrovala v posledních dnech stížnosti na hluk z celého území města. „Ne vždy to bylo výlučně v souvislosti s festivalem Beats for Love, někdy se ukázalo, že hluk vychází třeba ze sousedního bytu,“ řekl Beneš, podle kterého stížností, jež se festivalu přímo týkaly, přesto bylo několik desítek.

ZAČAROVANÝ KRUH

„Řešili jsme je individuálně na lince i vysláním hlídky. V rámci festivalu jsme opětovně používali hlukoměry. Není však v naší kompetenci ani v kompetenci obce tyto výsledky hodnotit,“ dodal Beneš, podle něhož jsou výsledky předávány Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS).

Hygienická služba však podle mluvčího KHS Radima Mudry nemá kompetence k dozoru nad hlukem z hudebních produkcí konaných na venkovních prostranstvích a měření hluku z obdobných akcí už neprovádí.

„A to vzhledem k tomu, že tento hluk byl vyjmut z legislativy, která se zabývá hygienickými limity. Pro konání obdobných akcí mohou nyní být stanoveny podmínky pouze formou obecních vyhlášek, například vyhláškou města Ostravy o nočním klidu, k jejíž kontrole je příslušná například městská policie,“ sdělil mluvčí KHS Ostrava.

CO S VYHLÁŠKOU?

Mnozí lidé tak zpochybňují přínos a význam dva roky staré ostravské vyhlášky o nočním klidu. Ta sice omezila trvání vybraných kulturně-hudebních akcí, které dostaly povolení přesáhnout dobu nočního klidu, do jedné hodiny (pokud následuje pracovní den), respektive do druhé hodiny ranní (následuje-li víkend nebo svátek), nezabývá se však sílou hudební produkce, o níž jde lidem v okolních obvodech i městech především. „Kdyby jen trochu ubrali, návštěvníci by se bavili úplně stejně a ostatní lidé mohli spát,“ píše se dnes a denně na sociálních sítích. Dojde tak na slova primátora Ostravy Tomáše Macury, který se při zavedení vyhlášky před dvěma lety dušoval, že nejspíše bude pro její další zpřísnění?