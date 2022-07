Oproti podzimu, kdy Deník na stavbu vyrazil naposledy, se práce značně pohnuly. Budova se zázemím pro sport, zdraví a technologie už má hotové obří schodiště vedoucí doslova až na střechu a z velké části i „levitující“ prstenec, vesměs se dodělávají finální povrchy, v sousední budově klastru umění to pak budou hlavně dřevěné obklady a akustický rastr komorního sálu.

„Obě budovy jsou na sebe stavebně vázány, budova sportu zajišťuje technický servis i pro budovu fakulty umění. Pokud není dokončena ona, nemůže být hotova ani budova fakulty umění,“ informuje vedoucí centra pro rozvoj a inovace Ostravské univerzity Petr Svoboda.

Potvrdil také informaci, že stavba nejde úplně tak podle naplánovaného harmonogramu. Původně měl být projekt za téměř rovnou miliardu korun bez DPH, leč z drtivé většiny hrazený z evropských fondů, hotový už v lednu, už na konci minulého roku však bylo jasné, že se termín nestíhá a posouval se na konec jara. Ani to ale nestačilo. Nyní už je časový horizont mezi možným dokončením stavby a začátkem výuky v nových prostorách doslova jen několikadenní. A stavební firmy IMOS Brno a IPS Třinec musejí napnout všechny síly.

Popraskala by skla

„Další uzavřený dodatek není ani tak důsledkem nedostupnosti materiálu, jak by se mohlo zdát, ale nutností změnit technologický postup stavby,“ informuje Svoboda s tím, že původně se počítalo se zasklením prstence na sportovní budově dřív, než bude celý dokončen, což nakonec nešlo. „Na prstenci je nyní asi padesát tun materiálu, kdybychom jej zasklili a až pak zatížili, hrozilo by popraskání celoskleněné výplně. Toto přehození činností, které vyvstalo až při statických posudcích, znamenalo komplikace a prodloužení doby výstavby,“ říká muž, který za investora – Ostravskou univerzitu – na stavbu bedlivě dohlíží.

Procházíte-li se stavbou, na první pohled to vypadá, že k dokončení je ještě daleko. I proto zde podle stavbyvedoucího Jaroslava Bruse pracují většinou přes čtyři stovky dělníků denně. Ti kromě interiérů a zasklívání finišují také s fasádami a začíná se pokládat (strojově) velkoformátová venkovní dlažba, kde jedna dlaždice váží 320 kilogramů! Na příští týden je objednáno asfaltování nových komunikací v areálu, který se má do budoucna napojit na Vojanovu ulici za přilehlým divadlem a z druhé strany se počítá s přípravou na možný sjezd z mostů v ulici Na Karolině. Hotové jsou podzemní garáže s asi 220 místy, která budou patřit městu – to je hodlá využívat i pro potřeby návštěvníků divadla. Univerzita vezme zavděk pozemními stáními.

Pro kluby i pro veřejnost

Katedra studií lidského pohybu, přestože nové zázemí ještě není dokončeno, přislíbila studentům nový akademický rok v „luxusním“ provedení – tedy v porovnání s tím, čím brali za vděk v pronajatém areálu ve Varenské ulici. I proto univerzita na jaře evidovala o studijní obory tohoto typu enormní zájem. K dispozici budou mít studenti velkou halu s tribunou pro asi 550 lidí, lezeckou stěnu, několik tělocvičen či už zmíněný běžecký ovál s diagnostikou pohybu na tartanu v jeho spodní části a s bruslařským oválem na střeše, která má být celkově přístupná veřejnosti. Bude na ní i workoutové hřiště a spousta dalších prvků, stejně jako ozelenění se závlahou. Interiér, když jej nebude využívat univerzita, poslouží sportovním klubům ve městě.

Největší starosti – kromě šibeničního termínu 10. září, přičemž studenti nastoupí asi o dva týdny později a do té doby bude nutné prostory ještě dovybavit – tak univerzitě dělá cena plynu, na který celý kampus „poběží“. Byť se počítá i s kogenerační jednotkou na výrobu elektřiny.