Hromadné propouštění se v posledních dvou měsících týká nejen zaměstnanců České pošty, ale i obsluhy strojů, zaměstnanců v obchodě a veřejné správě, kovodělníků, strojírenských dělníků, pracovníků dolů či z výroby vozidel a letecké dopravy.

V říjnu záměr propouštět oznámilo úřadům práce 20 zaměstnavatelů. Dotknout se to má 1844 pracovníků. Ve srovnání se stejným měsícem loni je firem o sedm víc, upřesnila mluvčí úřadu Kateřina Beránková. Propouštěných zaměstnanců bylo před rokem ale o 506 méně. V září pak ohlásilo úřadu 21 podniků propouštění 1242 pracovníků.

V září nejvíc hromadně propouštěných bylo v Moravskoslezském kraji, v Praze, na Vysočině a v Plzeňském kraji, v říjnu pak znovu v Moravskoslezském kraji a s odstupem ve Středočeském kraji a v Praze.

Při hromadném propouštění dostává výpověď ve 30 dnech ve firmě s 20 až sto zaměstnanci minimálně deset lidí, v podniku se 101 až 300 pracovníky minimálně desetina a ve firmě s víc než 300 zaměstnanci pak minimálně 30 lidí. Podle zákoníku práce o tom musí zaměstnavatel nejpozději 30 dnů předem informovat odbory či radu zaměstnanců. Musí sdělit důvody i termín propouštění.

Předložit musí návrh kritérií pro výběr propouštěných i informace o odstupném. S odboráři jedná o opatřeních, která by mohla propouštění zmírnit, nebo odvrátit. Výsledky musí oznámit krajskému úřadu práce. Pracovní poměr lidem pak skončí výpovědí nejdřív 30 dnů poté, co úřad zprávu dostal.

"K hromadnému propouštění dochází zpravidla v řádu několika měsíců, navíc k němu nemusí dojít stoprocentně. Vše se odvíjí od situace na pracovním trhu a u zaměstnavatele," uvedla Beránková. Dodala, že úřad práce se snaží dělat taková opatření, aby propouštění v jeho evidenci vůbec neskončili a rovnou měli nové uplatnění.

Úředníci pořádají podle mluvčí třeba poradenský den. Už na informační schůzce se mohou zájemci nechat do evidence zapsat a zapojit se do takzvaného outplacementu. V tomto programu se úřady práce zaměřují na pomoc s hledáním místa v době, kdy lidem propuštění teprve hrozí či jsou ve výpovědní lhůtě. V nabídce je rekvalifikace a rozšiřování dovedností. Firmy, které pak propuštěné přijmou, mohou získat příspěvky na jejich mzdy i na školení.

Vedení odborů už koncem března v první koronavirové vlně uvedlo, že zaznamenalo případy firem, které zvažovaly hromadné propouštění. Dopady nařízených omezení kvůli šíření nákazy se projevovaly třeba v lázeňství či hotelnictví. Nyní jsou znovu zavřené hotely, kulturní či sportovní zařízení i menší obchody. Omezená je doprava. Restaurace mohou mít jen výdejové okénko.

Nezaměstnanost se od března do konce října zvedla ze 3,0 na 3,7 procenta. V evidenci úřadů přibylo 85.000 lidí. Analytici očekávali mnohem větší nárůst. Propouštění má bránit dočasný program Antivirus s příspěvky na mzdy. Zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít provoz, proplácí stát celé výdělky pracovníků i s odvody do 50.000 korun. Dorovná 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun superhrubé mzdy a 60 procent náhrady do 29.000 korun při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.