Ztráty, které havířovský podnik Evy Oravské utrpěl za dva měsíce letos jaře, kdy musela kvůli koronavirové epidemii zavřít, odhaduje na více než 100 tisíc korun. „Samozřejmě nevíme, zda to nebudeme muset zavřít. To se bude odvíjet od toho, zda dostaneme nějakou státní podporu, ať můžeme uhradit alespoň nájem a další nezbytné věci. Pokud by tato situace trvala déle, je samozřejmě likvidační,“ tvrdí Eva Oravská.

Nešťastný je z opětovného nuceného uzavření krytých sportovišť a fitness center také Alan Vaculík, který provozuje A&A Fitness Albrechtice. „Jaro bylo na nic, ale díky tomu, že jsem dostat nějakou kompenzaci, tak jsme to přežili. Mám to štěstí, že objekt je můj a nemusím platit nájem, zbytečné tisíce korun měsíčně navíc,“ říká majitel albrechtického fitness centra.

Od jara chodí méně lidí

Problém ale vidí v tím, že lidé od znovuotevření fitka na začátku léta chodí méně. „Možná až o 70 procent méně lidí. Letošní tržbu mám zatím asi 250 tisíc a jindy jsem v tuto dobu mívat i přes milion. A až budu ještě muset vracet lidem peníze za permanentky… No, je to hrůza,“ říká sklesle Alan Vaculík.

Podobné reakce jsou slyšet i u dalších podnikatelů v tomto oboru. „Kdyby bylo léto a lepší počasí, vymysleli bychom něco venku ,ale takto to nemá cenu, Zavřeli jsme a čekáme, co bude,“ říká Martina Kožušníková, majitelka karvinského fitness centra Orlando. Jen ztrátu z jarních měsíců, kdy museli mít zavřeno, odhaduje asi na 100 tisíc. „Naši trenéři mají svá hlavní zaměstnání, takže tam problém nebude, ale mám zaměstnance a tam už problém bude,“ dodává podnikatelka.

Zaměstnanci jsou doma a mají míně peněz

Zatímco malí počítají ztráty ve stovkách tisíc korun, ti velcí provozovatelé sportovišť už v milionech. „Jsme na šesti milionech mínus,“ říká Jan Resler, ředitel sportovního centra Bospor Bohumín, které provozuje kryté aquacentrum, zimní stadion, sportovní halu, squashovou halu, adventure golf a dvě tělocvičny.

Naprostá většina z téměř 50 zaměstnanců Bosporu jsou doma na tzv. Překážce v práci, tedy proto, že pro ně zaměstnavatel nemá práci. Samozřejmě berou nižší plat. „Takto ale dostaneme 80 procent na mzdy mezd v rámci programu AntiCovid,“ vysvětluje ředitel Bosporu.

„Situace je to hloupá, protože nevíme, jak dlouho tento stav potrvá, zda máme rozpustit led, ať zbytečně neplatíme za elektřinu, zda vypustit vodu z bazénu a podobně. Zatím se držíme, ale fakt jsme zhasli a čekáme, co bude dál..,“ říká Jan Resler

Sport venku i cvičení přes internet

Ani soukromý trenér Vladan Zamarský z Karviné není z nastalé situace nadšený, ale vzdávat se nechce. „je to moje srdcovka, mám tu práci rád a nehodlám to vzdávat. Každý si to ale musí pořešit sám, zda se to bude snažit zvládnout, nebo si najde jinou práci. Já mám naštěstí nějakou rezervu, takže tři týdny počkám a pak uvidím,“ říká Zamarský.

Když už se vědělo, že zřejmě přijdou omezení a nebude se moci sportovat v uzavřených místnostech, nabídl svým klientům tréninky venku. „Když si to klient přeje, sportujeme venku. Ale v tomto počasí se to prakticky nedá a navíc tyto hodiny jsou padesátinou toho, co s lidmi odcvičím ve fitku,“ dodává někdejší vicemistr světa v naturální kulturistice v kategorii Masters.

Někteří ale hledají možnosti, jak svým klientům cvičení přece jen umožnit. „Dělali jsme to už na jaře a teď si to zopakujeme - online vysílání pro klienty. Kdo by chtěl, tak vysíláme na Facebooku (Eva Fit Proměny), na Instagramu (fitpromeny_bodywraps_havirov) i na YouTube (Fitcentrum Proměny). Vysíláme za dobrovolné vstupné, které je samozřejmě jen symbolická částka, která ztráty nepokryje ani z 5 procent nákladů,“ dodává Eva Oravská z havířovského Fitcentra proměny.