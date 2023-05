/FOTO, VIDEO/ V centru Ostravy se uskuteční originální show pro všechny automobilové fanoušky. Městečko Frinky Town jim nabídne přehlídky a projížďky speciálními vozy, adrenalinové atrakce, skvělou hudbu i přednášky. A to není zdaleka vše…

Frinky Town nabídne bohatý program pro všechny milovníky aut, motorsportu a jezdeckých show. | Foto: se svolením Czech News Center

Sobota 20. května bude na ostravském polygonu Centra bezpečné jízdy Libros patřit ojedinělé akci se zaměřením na zážitky ze světa aut a motorsportu. V programu nebudou chybět projížďky v terénu i na asfaltu a přítomni budou zajímaví hosté, jako například stříbrný medailista letošního Dakaru Martin Macík, dále Tomáš Tomeček, DJ LuckyBoy, tým z Kubrt Auto nebo redaktoři časopisu Svět motorů v čele s Martinem Vaculíkem.

Významné osobnosti pak doplní řada zajímavých vozidel, kterými bude možné se svézt po polygonu Libros nebo s nimi můžete vyrazit přímo do ostravských ulic. K vidění budou vozidla nákladní, osobní, závodní i unikátní, jako třeba Škoda 130 LR Ondřeje Klymčiwa.

„Připravovaná akce je zaměřená na možnost si co nejvíce věcí osahat a vyzkoušet. Návštěvníci mohou nasednout do nejrůznějších speciálů, namátkou do několika upravených tater, Nissanu Skyline R32 či hummeru, rallye taxi Toyoty Yaris GR nebo Forda Mustanga. A to je jen zlomek z celkového množství aut, které budou k dispozici. Nejde však jen o auta. Na své si přijdou třeba i děti, pro které je od dopoledne připravený doprovodný program. Chybět nebude třeba nafukovací skluzavka či půjčovna tatřiček a lanové aktivity. Vše završí koncert populární kapely Kapitán Demo,” říká k akci Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, která akci pořádá.

Zdroj: Youtube

Závod plný adrenalinu mohou návštěvníci zažít i v bezpečí rallye simulátoru či virtuální reality. Případně je možné vyzkoušet si otočný simulátor zvaný Tatra gril. Anebo vyhrát jízdu se slepým banditou Petrem Haluškou.

O odbornější informace se postarají redaktoři Světa motorů, se kterými je možné přímo na hlavní stage nebo v přednáškovém sále celý den diskutovat nad rozličnými motoristickými tématy. Svým nezaměnitelným způsobem odborný výklad zajistí i Honza Studnička s Terezou z podcastu Hodina dějepichu.

Vstupné do areálu činí 199 Kč, další unikátní zážitky je možné si předem nebo na místě dokoupit. Další informace najdete na webu https://www.frinkytown.cz/