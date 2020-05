„V červnu by měl kraj začít s opravou komunikace Lískovecká, vedoucí od Kauflandu směrem na Vratimov, doprava zde bude vedena v jenom pruhu v každém směru,“ uvedla Jana Matějíková, mluvčí magistrátu. Práce mají trvat čtyři měsíce.

Během června bude město realizovat také opravu části třídy TGM ve Frýdku, a to od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd. Práce by měly za úplné uzavírky tohoto úseku trvat zhruba týden. „Jeho povrch je již ve velmi špatném stavu a navíc právě tímto úsekem bude v dalších měsících vedena objízdná trasa pro osobní i autobusovou dopravu v souvislosti s dlouhodobou opravou ramp estakády,“ doplnila mluvčí.

Zdroj: archiv města

V červenci se začnou opravovat nájezdové a sjezdové rampy na estakádě, kolem soudu, Polárky a Frýdy. V první fázi oprav nebude možný sjezd k okresnímu soudu a autobusovému stanovišti, ani výjezd od něj ve směru na Frýdek. Ve druhé fázi bude uzavřena rampa v opačném směru, takže od Frýdku nebude možné sjet k hale Polárka, ale ani vyjet od ní ve směru na Místek.

Doba prací na jedné rampě má trvat sedm měsíců, s přerušením během zimního období. Tyto opravy zkomplikují dopravu. Dopad budou mít také na veřejnou autobusovou dopravu, což si vyžádá výlukové jízdní řády, omezené zajíždění na autobusové nádraží i zrušení nebo přesunutí některých autobusových zastávek.

Situace v MHD nebude snadná, a to zejména v návaznosti na uzavření ramp na estakádě. Autobusy budou směrovány převážně na třídu TGM, kterou ale využívají také řidiči osobních aut. Pokud by doprava v tomto místě kolabovala, je dost možné, že by město muselo přistoupit k omezení osobní dopravy na této komunikaci, aby zajistilo průjezd autobusům, které denně převážejí tisíce lidí.