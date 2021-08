Událost byla na tísňovou linku ohlášena pět minut před polednem, na místo byly vyslány profesionální hasičské jednotky ze stanic HZS MSK v Havířově a Karviné a spolu s nimi i místní dobrovolní hasiči z Těrlicka.

"Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo z prozatím nezjištěných příčin k potopení lodi Faeton Sport 630, zadní částí plavidlo “sedělo” na dně vodní nádrže," popsal situaci mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Hasiči vzhledem k drobnému úniku provozních náplní z lodi kontaktovali orgány životního prostředí a začali pracovat na vytažení stroje na břeh. "Nejprve ohraničili prostor okolo lodi plovoucími sorpčními hady ze sorbentového kontejneru, aby zabránili rozšíření úniku na větší plochu. Poté byl nasazen automobilový jeřáb," líčí mluvčí hasičů.

Zasahující hasiči loď uvázali, vyrovnali a ponorným elektrickým čerpadlem z ní vyčerpali vodu, aby snížili hmotnost. Následně bylo možné plavidlo vyzdvihnout a položit na břehu na připravený přívěs.

"Sorpčními hady ohraničený “film” na vodní hladině jednotky zasypaly speciálním hydrofobním sorbentem a posbírali do připravených nádob, které budou odvezeny k ekologické likvidaci," doplnil k akci mluvčí hasičů.

Hasiči vyrazili do Řecka pomáhat s lesními požáry, odjelo 15 vozidel a 36 hasičů

Na základě požadavku Řecka o mezinárodní pomoc cestou Mechanizmu Civilní ochrany Evropské unie nabídla Česká republika vyslání speciálního odřadu určeného pro pozemní hašení lesních požárů s využitím cisteren (GFFF-V).

"Nabídka byla řeckou stranou akceptována. Do zahraničí vyráží 36 hasičů a 15 vozidel. Odřad je složen z techniky a příslušníků Hasičských záchranných sborů tří krajů - Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského a příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Takzvaný odřad byl složen z techniky a příslušníků ze tří krajů - Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského, další jednotkou bude i Záchranný útvar HZS ČR. Velitelem odřadu byl určen kpt. Ing. Richard Franc, příslušník HZS Moravskoslezského kraje. Z našeho kraje na místo vyrazila dvojice cisternových automobilových stříkaček, automobilová dílna určená jak pro technickou podporu vozidel, tak i pro zajištění spojení a rovněž automobil s logistickým a týlovým zajištěním.

"Jedním ze základních požadavků na záchranný odřad obecně je co největší soběstačnost, vyslané týmy by měly zatěžovat infrastrukturu postižené oblasti co nejméně. Náš tým proto veze pro všech 36 hasičů jídlo, pití a část stanů - zbylé prostředky pro ubytování zajišťují kolegové ze Záchranného útvaru," řekl mluvčí hasičů.

Na hasiče čekala trasa dlouhá přibližně 2000 kilometrů a to přes území Evropské unie. Nasazeni budou v okolí Atén, předběžně se předpokládá, že budou přímo na místě zasahovat 10 dnů, další čtyři dny mají na cestu tam a zpět.