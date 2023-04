V okolí Stonavy a Horní Suché shořelo dnes šest mysliveckých posedů, požáry likvidovaly tři jednotky hasičů. Vyšetřovatelé pracují i s verzí úmyslného založení požárů…

Stonava. Neznámý pachatel v sobotu zapálil několik mysliveckých posedů v honitbě Stonavy | Video: Januszek Tomáš

Tři hasičské jednotky se v sobotu 15. dubna od ranních hodin zapojily do likvidace požárů posedů mezi Stonavou a Horní Suchou na Karvinsku.

První požár byl ohlášen na tísňovou linku dvě minuty po šesté hodině ranní. K události byly vyslány profesionální hasičské jednotky ze stanic v Karviné a Havířově, spolu s nimi byl poplach vyhlášen i dobrovolným hasičům ze Stonavy.

Hasiči v průběhu likvidace prvního požáru dostali informaci o další podobné události, na základě rozhodnutí velitele zásahu se vhodným způsobem rozdělili, postupně až do osmé hodiny ranní tak uhasili celkem šest posedů v dané oblasti.

Vyšetřovatel předběžně odhadl výši způsobené škody na 30 tisíc korun, příčina vzniku je v šetření - vzhledem k charakteru události se pracuje s verzí úmyslného zapálení.

Vojtěch Feber, předseda Mysliveckého sdružení Stonávka, kterému posedy patřily, řekl, že zatím nejsou žádné indicie, které by na někoho konkrétního, kdo by mohl mít takový čin na svědomí, ukazovaly. „Protože posedy patřily do majetku našeho sdružení, jsem nucen podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ řekl Feber.