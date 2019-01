FOTOGALERIE/ Nevidomou fenku plemena husky zachránili na Nový rok hasiči z řeky Opavice ve Městě Albrechticích.

Dvě jednotky hasičů se zapojily v úterý 1. ledna ráno v Městě Albrechticích do záchrany krásné fenky plemena husky. Fenka jménem Maggie uvízla v korytě řeky Opavice v místech, kde protéká středem města mezi kolmými stěnami z kamene a betonu. „Hasiči se až dodatečně od vděčného majitele dozvěděli, že fenka je slepá, má diabetes a potřebuje dvakrát denně inzulín,“ prozradil pointu záchranné akce mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Bezradného huskyho uvězněného uprostřed vodního toku si všiml náhodný svědek a oznámil to na tísňovou linku hasičů na Nový rok v osm hodin ráno. Do Nábřežní ulice vyjela okamžitě profesionální hasičská jednotka stanice Krnov a také místní jednotka dobrovolných hasičů Město Albrechtice.

„Maggie pobíhala při jejich příjezdu bezradně po malém, suchou travou zarostlém ostrůvku uprostřed ledové vody. Jeden z hasičů v nepromokavých kalhotách vzal krotké zvíře do náručí a nahoru na kamennou zdí zpevněné nábřeží ji s kolegou vynesli po nastavovacím žebříku,“ popsal Petr Kůdela šťastný okamžik v životě slepé diabetické fenky.

To, čemu my říkáme zábavní pyrotechnika, je pro většinu psů zdroj hrůzy a paniky. Stává se běžně, že ráno po silvestrovských oslavách majitelé psů nemůžou najít své miláčky, kteří na útěku dokázali přeskočit plot a překonat nejrůznější překážky. Studená řeka obehnaná dlouhou kolmou zdí je past, ze které by měl problém dostat se ven i pes v dobré kondici se zdravýma očima.

Zjistit majitele už bylo jednoduché, protože Maggie měla telefonní číslo přímo na obojku. Její majitel Zdeněk Břicháček si pro fenku přijel i s manželkou. „Maggie byla na noc v kotci, ale lidi nejspíš stříleli rachejtle až do rána, tak se asi v panice nějak dostala ven. To místo v řece, kde ji našli, je vzdušnou čarou vzdálené asi 500 metrů od zahrady, ze které utekla. Aby se tam dostala, musela oběhnout spoustu dalších zahrad. Sousedé ji zhlédli pobíhat po ulici asi hodinu před tím, než ji hasiči vytáhli z řeky. Snad v té studené vodě nebyla moc dlouho. Po víkendových deštích byl v řece docela silný proud. Maggie měla velké štěstí, že se zachytila na těch křákách co rostly z maličkého ostrůvku,“ uvedl Zdeněk Břicháček s tím, že si Maggie pořídila jeho dcera asi před sedmi lety.

Fenka je miláčkem rodiny, a proto děkují nejen obětavým hasičům z Krnova a z Města Albrechtic, ale i všímavému svědkovi, který nebyl lhostejný a vytočil tísňovou linku.

„Loni jsme poznali, že Maggie nějak špatně vidí, tak jsme ji vzali na vyšetření k veterinářovi do Krnova. Ten nám řekl, že příčinou je cukrovka, takže jí musíme denně píchat inzulin. Kdysi to byla útěkářka a lovec, co má na svědomí i nějaký ten kurník, ale jak se jí zhoršily oči,už se zajímá jen o své známé teritorium. V zahradě je to hodná, klidná a poslušná fenka,“ prozradil Zdeněk Břicháček.

Jen co Maggie vysušili a trochu se zahřála, už zas chtěla běhat po zahradě. „To víte, husky je severský pes, který se v těch nejkrutějších mrazech schoulí do klubíčka a ani nepotřebuje boudu. Nejspíš proto to dobrodružství v ledové vodě ustála bez následků. Dnes už zase lítá po zahradě celá nadšená, protože miluje sníh. Prostě severský pes,“ uzavřel Břicháček.