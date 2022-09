Například kamarádky Pavla, Věra a Veronika přijely na Havířovské slavnosti až z Kopřivnice. „Jsme zklamané, ale co se dá dělat. Je ale samozřejmé, že se tu nemůžeme veselit, když jiní jsou zranění v nemocnici,“ říká Pavla. Když se zpráva o ukončení slavností mezi lidmi čekajícími před vstupem do areálu roznesla, rychle ještě volali známým, kteří právě mířili do Havířova za nimi. „Ti přijeli dokonce z Německa. Ne přímo na slavnosti, ale jsou tu za rodinou a tak chtěli zajít na koncert. No, nedá se nic dělat,“ řekla žena.

Vladimír, vzhledem rocker, popíjí pivo z kelímku a sleduje mumraj, který se odehrává na parkovišti, kde stojí kolotoče, a východu z areálu. „No, je to pech. Těšil jsme se na Kabáty, ale samozřejmě za této situace se nedivím, že slavnosti ukončili. To se dá pochopit,“ říká. Jeho kamarádka Magda říká, že teď by všichni měli na zraněné myslet, aby se co nejrychleji uzdravili.

Ne všichni měli pro zrušení akce pochopení

Ovšem ne všichni měli tolik pochopení. „Hej, kámo, já se musím jít někam ožrat. Oni to normálně zrušili,“ křičel do telefonu asi čtyřicetiletý muž a oznamoval známému, co se stalo. Nadávky museli snášet také lidé v mobilních pokladnách, kteří měnili lidem vstupenky za náramky. „Mě to nezajímá. To se stalo tady, ale muzika je támhle. Proč to nemůže být?“ vykřikoval z davu asi pětadvacetiletý mladík.

Lidé, kteří už měli náramky, se také ptali organizátorů, zda jim někdo vrátí peníze, když město slavnosti zrušilo. Občas došlo na hádky a křik, ale vše se nakonec vysvětlilo. Primátor Josef Bělica novinářům řekl, že město lidem peníze vrátí, že během pár dnů osloví veřejnost přes sociální sítě a lokální televizi a tuto informaci potvrdí.