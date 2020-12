Hejtman Vondrák: Situace s koronavirem v Moravskoslezském kraji se zhoršuje

V Moravskoslezském kraji přibylo za pátek 625 lidí s koronavirem. Je to obdobný přírůstek jako v předchozích dnech, když to ve čtvrtek bylo 650 lidí a ve středu 674. Vyplývá to z údajů takzvané chytré karantény, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Hejtman kraje Ivo Vondrák. | Foto: Deník/Pavel Netolička