Podle kastelána hradu Jana Laura se v momentě, kdy budou moci památky znovu otevřít své brány, najede na běžný režim - otevřeno bude od úterý do neděle.

„Laicky předpokládáme, že se bude otevírat pozvolným tempem. V tomto směru sázím na velkou výhodu Helfštýna, který má přidanou hodnotu v podobě volně otevřených a odkrytých prostranství. V první fázi bychom tedy většinu aktivit směřovali pod širé nebe. Teď je pro nás opravdu výhoda být zříceninou a ne hradem s luxusními komnatami,“ řekl Jan Lauro.

Tvorbu programu podle něj ovlivní především to, jaká bude povolená kapacita návštěvníků.

„Máme sice zpracovaný kulturní kalendář, ale tušíme, že to bude stejné jako loni - některé akce budou opět přeškrtnuty červenou čarou a zrušeny. Už odpadl novoroční výstup a ani Velikonoce asi nemáme šanci uspořádat. Moc optimistické vyhlídky nejsou ani na květen, i když jsme na počátek měsíce naplánovali koncert skupiny Fleret,“ zmínil.

Kastelán se s ohledem na dlouhotrvající přísná opatření obává ztráty kontinuity některých vyhlášených akcí - jako je třeba celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefaiston, které se koná vždy poslední týden v srpnu.

„Už loni se tato akce neuskutečnila, a proto bychom Hefaiston letos chtěli uspořádat, i kdyby se měl konat pouze v komorní sestavě česko-slovenských kovářů,“ uvedl.

Po stresu něco pěkného

Velkým lákadlem by se mohl stát pro turisty ze širokého okolí tak jako loni v létě nově zrekonstruovaný renesanční palác na čtvrtém hradním nádvoří.

„Výhodou je, že palác nemá okna ani dveře. Pokud tedy bude možný pohyb po areálu, tak se sice návštěvníci nedostanou do expozic, ale mohou se procházet po nádvoří a lávkách. Prohlídka hezkého prostředí by lidem určitě prospěla i po psychické stránce, protože by po měsících stresu konečně mohli zažít něco pěkného a trochu zrelaxovat,“ poznamenal.

I když není jisté, kdy a zda se vůbec otevře, chystá hrad svou tradiční sezonní výstavu.

„Představíme na ní kovolitecké práce Indry Steina, což je sochař, pracující s kovem. Otevřít bychom ji chtěli koncem dubna - buď bez návštěvníků nebo s nimi,“ zmínil.

Návštěvníci Helfštýna se mohou těšit na oživení prohlídek prostor renesančního paláce a nový projekt Palác žije všemi smysly. Každý měsíc je čeká netradiční zážitek - kromě prohlídky architektonicky zajímavé stavby třeba i videomapping, pražení kávy nebo koncert.

„Rozběhne se i cyklus komornějších prohlídek renesančního paláce pro menší skupinky lidí,“ doplnil.