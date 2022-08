„Jedná se o kombinaci nerezu a skla, jehož různé barvy vyjadřují různé druhy životů - žlutá je výrazem luxusního a drahého života v přepychu, modrá představuje naši střední třídu a poslední odstín obyčejný a všední život. Ke sklu začínám mít čím dál větší vztah a většinu si vybrušuji sám, jen poslední detail lesku si nechávám dodělat,“ přiblížil Radomír Bárta. Plastika bude vysoká metr a půl.

Na Hefaiston dorazí i mistři černého cechu z Itálie, Austrálie či Ukrajiny

Z českých kovářů se do práce zapojil také Ondřej Géla - v kovu tvořící umělec z Milostovic, jehož originální tvorba v poslední době přitahuje pozornost.

„Náš tým se dal dohromady na sympóziu v ukrajinském Ivano-Frankivsku v roce 2019. Tehdy také vznikla myšlenka, že bychom spolu mohli něco vytvořit. Radomírovu práci sleduji už delší dobu a vždycky mě zajímala, protože jeho věci jsou čisté v kombinaci s dobrou myšlenkou. Řemeslo je perfektně provedené,“ oceňuje Ondřej Géla.

Kovářské fórum na Helfštýně - srpen 2022

Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Spojení nerezu a skla

„Pracujeme s nerezem a některé jeho části jsou pod bucharem překované a tvarované do organických tvarů, kdy železo vypadá jako pomačkané pod bucharem, ale je to iluze. Ten materiál je dutý a spojený z mnoha dílů. Výsledek bude ale čistý a laik nepozná, že je to vyrobené z více částí,“ popisuje.

Zajímavé je napojení nerezu a skla. „Osazování skla probíhá podobně, jako když šperkaři usazují do prstenů diamanty - v nerezu se bude muset vytvořit lože pro kámen, do něhož se pak vlepí sklo,“ líčí.

Úžasná spolupráce s kolegy

Součástí mezinárodního týmu jsou i belgičtí kováři Patrick Pelgroms a Philip Vervoort, Francouz Antoine Mathey a Julian Suitor z Austrálie.

„Spolupráce s kolegy je úžasná a člověk se na ni vždycky těší. S kluky se známe už patnáct let a procestovali jsme společně kus světa - Toskánsko, Ukrajinu, byli jsme i na mezinárodním setkání v Belgii. Čím více máme zkušeností, tím je spolupráce lepší. Protože náš kolega z Austrálie přijede později, zbudou na něj finální práce,“ doplňuje Radomír Bárta.

Kovářské fórum potrvá celý týden a dílo má být dokončeno do soboty. Už o víkendu přivítá hrad Helfštýn mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, na který letos zamíří stovky mistrů černého řemesla z téměř dvou desítek zemí.

„Kromě Česka a Slovenska na něj dorazí kováři ze Slovinska, Rakouska, Polska, Německa, Rumunska, Švédska, Itálie, Francie, Austrálie nebo Spojených států,“ vyjmenovala mluvčí hradu Eva Lehnertová.