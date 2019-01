Hledání práci po padesátce? Dvě ženy z Ostravska to dokázaly

Ostrava – Je vám padesát nebo i více let a dostali jste v práci padáka? Pro většinu lidí to znamená velký životní zlom. Pokud se s ním chtějí vyrovnat, čeká je těžký boj o nové místo.Ale i ten může skončit úspěšně. Dokazuje to i příběh žen, které se svěřily se svými příběhy Deníku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

„Asi nejsem typický příklad. Ke změně profese mě přiměla nutnost změnit životní styl a závislost na alkoholu. Takže jsem po 25 letech opustila gastronomii a hotelnictví a stala se řidičkou dodávky. V jednapadesáti letech jsem sedla za volant vozu do 3,5t a už rok a půl brázdím silnice EU, převážně Francie, Belgie, Holandska a Španělska. Spojila jsem nutnost se vypořádat se s alkoholem a splnit si sen o profesionální řidičce," napsala žena, která se podepsala jako Ria. Jak dále uvedla, šla si za obojím hodně cílevědomě. „A dnes jsem ráda, že mě spousta firem odmítla. Ve společnosti Pospiech SD ale nekoukali na to, že jsem žena, a vzali mě. A troufám si tvrdit, že jsem stejně dobrá, ne-li lepší, než někteří mužští kolegové," dodala 53letá žena. O práci přišla po padesátce i paní Iveta. „V padesáti letech jsem podala žádost o rozvod a krátce poté jsem dostala i výpověď v práci. Život se mi změnil od základu. Pracovala jsem jako úřednice, pak vyšel nový zákon. A protože mi chybělo požadované vzdělání a na výjimku jsem nedosáhla, dostala jsem výpověď. Dva roky jsem pak dělala účetnictví. Začínala jsem od píky, musela jsem se naučit spoustu nových věcí, abych se uplatnila. Byla jsem ale přijata jen jako zástup za předchozí pracovnici, která odešla na mateřskou dovolenou. Takže jsem měla smlouvu na dobu určitou," svěřila se paní Iveta. Následně si doplnila vysokoškolské vzdělání a získala nové místo, to už na dobu neurčitou. „Absolvovala jsem i několik výběrových řízení. Neplatí to pro úplně všechna, ale u většiny z nich člověk v mém věku opravdu o kus sebevědomí přijde. I proto jsem ráda, že mám novou práci, i když pracuji na jiné pozici," dodala paní Iveta. Podle Vladany Piskořové, vedoucí oddělení metodiky krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě, patří u osob nad padesát let mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. „Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. I přes veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce, může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání. Uchazeče vyšších věkových kategorií demotivují také časté neúspěchy při výběrových řízeních," dodala Vladana Piskořová. Lidé nad 50 let tvoří zhruba dvě pětiny evidovaných uchazečů o práci

Autor: Břetislav Lapisz