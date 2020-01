Aspoň tak se vyslovil v rozhovoru pro Deník generální sekretář svazu Martin Urban. „Musím říct, že jsem zvenčí nezaznamenal žádný problém, což mě nepřekvapilo, protože pod sebou mám šikovné lidi, kteří už organizovali více šampionátů,“ prozradil. Kromě samotných organizátorů ale pochválil vedení obou měst, jak se k vrcholnému turnaji postavila.

„A co mě nejvíce dostalo, málem i rozbrečelo, protože jsem to nikdy neviděl, bylo, když navzdory tomu, že prohráváte a víte, že vypadnete, tak lidé na tribunách v poslední minutě vstali, začali skákat a fandit. To bylo fantastické. Měl jsem potíže udržet slzy,“ přiznal Martin Urban.

DVĚ HALY

Obě haly v Moravskoslezském kraji se těšily velkému zájmu fanoušků. Během devíti hracích dnů a 31 utkání je navštívilo na 173 tisíc fanoušků. Rekord z Finska z roku 2016 (215 tisíc) ale atakován nebyl.

„Tam je juniorský hokej populárnější než u nás, navíc tady hrají roli kapacity hal. Vždyť kolik jsme tady měli vyprodaných zápasů,“ poukázal Martin Urban na to, že celkem třináctkrát bylo plno (jedenáctkrát v Ostravě, dvakrát v Třinci). „Možná, kdyby haly byly větší, tak bychom je dohnali. Já bych řekl, že ano, protože zájem fanoušků byl enormní a předčil naše očekávání,“ doplnil.

Vedle českých příznivců zaujala i „invaze“ tisíců kanadských. „Oni tu nepřijeli jen kvůli hokeji, ale pro ně je Česko a Evropa zajímavou destinací k výletu. Ale klobouk dolů. Měl jsem možnost trénovat v Kanadě a vím, co pro hokej znamená,“ uvedl Urban.

Jak si turnaj povede v ekonomické oblasti, se v této chvíli přesně ještě neví. „Rozpočet má několik sekcí a máme ještě požádáno o státní peníze. Není o tom ještě rozhodnuto, ale když je dostaneme, tak bychom neměli prodělat tolik, jak jsme si dříve mysleli,“ přiblížil generální sekretář a dodal, že náklady byly asi 125 milionů korun.

Svaz si slibuje zvýšení popularity juniorského hokeje. Samozřejmě s úspěšností šampionátu se vzedmula znovu i otázka, které město doplní Prahu v pořádání seniorského mistrovství světa v roce 2024. Zda to i do třetice bude Ostrava, nebo ji nahradí Brno.

„To má svá pravidla, ta jsou daná a my jsme kandidovali s Prahou a Ostravou, s tím nám to také přidělili. Upřímně řečeno dneska není jiná alternativa,“ řekl na rovinu Urban s tím, že s eventualitou, že v Brně vyroste v příštích letech nová aréna, nyní nekalkuluje.

„To je velká neznámá, o tom slýchám už deset let. Musí se to teprve stát, abychom o tom mohli vůbec jednat. Brnu by hala pro deset dvanáct tisíc lidí slušela, pro český hokej by to bylo dobře a mohli bychom se o něčem bavit. Jenže čas běží a zatím je situace taková, jaká je. Není o čem spekulovat. Teď bychom rádi zkopírovali roky 2004 a 2015 s Prahou a Ostravou,“ uzavřel jasným stanoviskem Martin Urban.