„Jsme už všichni natěšení, cítím, jak závodníci chtějí běhat, stále zjišťovat, jak na tom jsou, zlepšovat se, porovnat, ale zejména se potkat a popovídat si. Komunita běžců v Beskydech je svým způsobem unikátní a fantastická. I díky ní tu vždy panuje velmi příjemná atmosféra, o které můžeme říci, že je doslova sázka na jistotu. Sám z toho mám velkou radost,“ podotkl Pavel Zitta, ředitel seriálu Horská výzva.

Ilustrační foto. Jedenáctý ročník Horské výzvy startuje.Zdroj: se svolením Patrika Pátka

V Beskydech si při Horské výzvě mohou milovníci horských běhů a trekingu vybrat ze tří tradičních soutěžních tras - Long (62 km), Half (43 km) a Short (14 km), případně mohou jít nesoutěžní benefiční Pochod s Mixitkou. Na každé trati přitom bude možné narazit na velmi zkušené borce či inspirativní účastníky. „Každý si může najít to své. Jít buď jen pro radost nebo rovnou pro vítězství či jen nasbírat zkušenosti. To je na celé Horské výzvě to parádní. Rád tu potkávám účastníky jako je třeba Jana Durčáková, která na sebe upozornila i tím, že své malé dcery nosí v šátku na zádech. Je opravdu fajn vidět, jak rodiče vedou k pohybu i ty nejmenší děti a mám radost, že Jana s rodinou nebude chybět ani tentokrát,“ pronesl Patrik Pátek, tiskový mluvčí Horské výzvy.

A do Beskyd míří i další. Mimo známých dravců Tomáše Štveráka či polského rychlíka Bartosze Misiaka dorazí i legendární Standa Najvert. „Původně jsem měl jít sám, ale nakonec jsme se domluvili s Kubou Uherkem, že spolu půjdeme Halfa. Těšíme se, chceme si to užít, určitě nechceme podcenit soupeře, ale nebudeme říkat, že snad nechceme vyhrát,“ usmál se ostřílený běžec Stanislav Najvert, který Beskydy zná jako své boty. „Beskydy jsou moje srdcovka, ale přiznám se, že nejvíce mě baví cesta k závodu než závod jako takový. Závodů jsem už zažil hodně, a tak se nejvíc těším na lidi, že se potkáme a pokecáme,“ mluví o svých motivacích Standa Najvert.

Startuje i maratonská běžkyně Petra Pastorová

Velkým překvapením i velkou neznámou budou i start . „Horská výzva se mi teď hodí do tréninku, ale s horami se zatím seznamuji. Vůbec neznám horské běžce, ale zejména neznám v horách sama sebe. Vůbec nevím, co od toho mohu čekat, ale jsem závoďák a mám ráda výzvy. Poběžím prostě pocitově podle sebe,“ sdělila Petra Pastorová, která je nejen vynikající maratonskou běžkyní, ale také ředitelkou Ostrava City Marathonu, který se letos jde 12. září.

„Je to jubilejní 60. ročník. Půjde se na čtvrt maratonském okruhu a připraveny budou různě dlouhé trasy včetně nesoutěžního benefičního běhu, tedy obdobně jako na Horské výzvě. Je fajn spojit pohyb a současně pomoci druhým. Stejně tak je důležité mít motivaci a hledat své výzvy,“ mrkla Petra Pastorová, která stejně jako Standa Najvert míří na start střední trasy Half. Na nejkratší pak narazíte třeba na ambasadora závodu Pavla Brýdla.

„Minulý týden jsem vyhrál dva závody v Polsku a příští týden se chystám na horské maratony v Rakousku, teď si v Beskydech prostě chci užít parádní atmosféru,“ dodal Pavel Brýdl, jinak reprezentant z Krkonoš.

Pomoc Verunce Fojtíkové, která si na lyžích poranila páteř

Na každou trasu Horské výzvy je přitom stále možné se přihlásit na místě v den konání závodu. Královská distance Long startuje před páteční půlnocí, zbylé trasy pak v sobotu dopoledne.

Benefiční Pochod s Mixitkou v Beskydech už tradičně pomáhá Verunce Fojtíkové, která si při pádu na lyžích poranila páteř. Pomoci jí ale každý může i příspěvkem na transparentní účet: 2501158446/2010