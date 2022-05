Stovky tun věcí do sběrných dvorů. Úklidové čety už začaly vyklízet prostory někdejšího hotelu Centrum mezi nádražím a řekou ve Frýdku-Místku. Komplex vybudovaný v polovině osmdesátých let minulého století skončil po problémech dřívějších vlastníků v nucené dražbě. Koupilo ho město, aby se do něho nestahovali lidé bez přístřeší a zloději, a pak odprodalo své společnosti DISTEP zajišťující ve Frýdku-Místku mimo jiné dodávky tepla a pitné vody.