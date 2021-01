/FOTOGALERIE/ Přemnožení hrabošů je pohroma. Věděli jste, že ze všech lasiček je nejlepším specialistou na hraboše hranostaj?

Lasici hranostaje v zimním kožichu si můžeme prohlédnout zblízka díky přemnoženým hrabošům a řidičům. Tento exemplář skonal v Krnově na Petrovické ulici. | Foto: Deník / František Kuba

Dokáže to, co stutox ani žádný jiný jed na hlodavce neumí. Štíhlý hranostaj pronásleduje hraboše až do jeho podzemních chodeb a komůrek. Tam hraboše nebo hryzce ekologicky zlikviduje bez následků pro životní prostředí.