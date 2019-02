Havířov – Líheň! je plnoletá. Největší česká soutěž amatérských kapel – Líheň! – vstupuje do svého 18. ročníku. Gró zůstává v regionu, část se vydává za hranice.

V Havířově bude mít Líheň! základnu v klubu Stolárna, kde proběhnou všechna havířovská soutěžní kola. Po loňské premiéře bude druhým klubem, kde se konají základní kola, karvinské Hard Cafe. Třetím letošní klubová destinace bude trochu z ruky. Poprvé v historii to bude mimo Českou republiku, v sousedním Polsku – konkrétně v klubu Boss Garage Pub v Krakově. „Jsme moc rádi, že se to podařilo a už nyní chystáme na příští rok rozšíření do další evropské země,“ uvedl ředitel soutěže Marek Slonina z havířovské produkční agentury Viking agency.

V každém soutěžním kole se vždy představují tři soutěžní skupiny, z nichž jedna postupuje do dalších bojů a vše vrcholí Velkým finále na hudebním festivalu. O postupu rozhoduje v každém klubu porota složená z letitých hudebníků, pořadatelů akcí, mistrů zvuku a dalších lidí z branže. „Jejich názory po koncertech pak mnoha kapelám dávají zpětnou vazbu, kde mají přidat a tak nejen postup dál je motivací kapel, které se hlásí,“ vysvětluje Marek Slonina s tím, že právě nyní najdou na stránkách soutěže www.lihen.cz a FB hudebníci podrobné informace, jak se hlásit.

První kola letošního ročníku Lihně! proběhnou souběžně už 7. března.